Die geplanten Bauvorhaben am Waldorfkindergarten und am Pauluskindergarten sind einen Schritt weiter. Der Ausschuss für Stadtplanung, Bauen und Umwelt des Singener Gemeinderats hat in seiner jüngsten Sitzung jeweils die Baugenehmigung erteilt. Beide Beschlüsse fielen einstimmig.

Für den Waldorfkindergarten darf demnach nun ein zweigeschossiges Gebäude aus Containermodulen am Aach-Ufer in der Straße Lindenhain errichtet werden. Dieses bietet laut der Sitzungsvorlage Platz für drei Gruppen. Der an dieser Stelle stehende frühere Schulkindergarten wird abgerissen. Das Gebäude sei baufällig, sagte Patrick Wacker, Leiter Baurecht bei der Singener Stadtverwaltung, in der Sitzung. Der aktuelle Standort des Waldorfkindergartens in der Weiherstraße wurde zum Sommer 2021 gekündigt. Daher hatte der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Gemeinderats schon im November beschlossen, 1,77 Millionen Euro aus der Stadtkasse für den Neubau bereitzustellen, damit die Kinder rechtzeitig in das neue Gebäude einziehen können. Für Abriss und Neubau sind davon 1,6 Millionen Euro eingeplant.

Auch der Pauluskindergarten bekommt einen Containerbau – dieser ist allerdings nur als Übergangslösung geplant. Wenn der Bedarf anderswo entsteht, soll der Container versetzt werden. | Bild: Tesche, Sabine

Beim Pauluskindergarten in der Masurenstraße geht es um ein Provisorium. Vorübergehend soll eine Containeranlage errichtet werden, die Platz für eine Gruppe bieten soll. Wenn der Platzbedarf an anderer Stelle entsteht, werde auch die Containeranlage verschoben, hieß es im November im Verwaltungs- und Finanzausschuss. Das Gremium hatte damals 289.000 Euro dafür bereitgestellt, wovon 195.000 Euro für das eigentliche Containermodul gedacht sind.