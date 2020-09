Henning Brockmann baut zusammen mit Kindern und Senioren ein Boot nach polynesischem Vorbild. Noch dieses Jahr will der 53-Jährige in See stechen. Dafür braucht er allerdings noch Mitbauer und -segler.

Henning Brockmann baut ein Doppelrumpf-Kanu, wie es die Fischer in Samoa verwenden, nach. Bernd Häusler und Marcel Da Rin beobachten gespannt die Fortschritte. | Bild: Tesche, Sabine