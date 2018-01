Singen Schläge wegen sexueller Belästigung in einem Singener Internet-Café

18-Jährige fühlt sich belästigt und ruft ihre Mutter um Hilfe. Die kommt mit zwei Freunden, die zuschlagen.

Nach Zeugen sucht die Polizei im Zusammenhang mit der Schlägerei am Samstagabend gegen 18.15 Uhr in einem Internetcafe in der Erzbergerstraße in Singen. Laut Polizei soll eine 18-Jährige von einem 28-Jährigen dort sexuell belästigt worden sein. Die junge Frau alarmierte ihre Mutter, welche kurz darauf in Begleitung von zwei 40 und 46-jährigen Männern vor Ort erschien. Wie die Polizei mitteilt, sollen die zwei Begleiter den 28-Jährigen und dessen zwei Freunde angegriffen und verletzt haben. Durch weitere Zeugen hoffen die Ermittler, den Vorfall aufklären zu können. Hinweise an das Polizeirevier Singen, Tel. (07731)888-0.