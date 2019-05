von Sandra Bossenmaier

Seit einem halben Jahrhundert ist Otto Dix nun tot. Jetzt ziert sein Antlitz eine limitierte Anzahl von Medaillen aus feinstem Gold und Silber. Eine glänzende Medaille, die nicht nur Sammelleidenschaft weckt, sondern auch ein echtes Schmuckstück ist.

Dem Künstler zu Ehren gibt die EuroMint GmbH in Kooperation mit dem SÜDKURIER eine offizielle Sonderprägung in Feingold und Feinsilber heraus. Erhältlich ist diese über das SÜDKURIER Medienhaus.

Otto Dix (geboren am 2. Dezember 1891 in Untermhaus, einem heutigen Stadtteil von Gera; gestorben am 25. Juli 1969 in Singen) gilt als einer der bedeutendsten deutschen Maler und Grafiker des 20. Jahrhunderts.

Am 25. Juli 1969 war Otto Dix in Singen im Alter von 77 Jahren nach einem Schlaganfall gestorben. Seine letzte Ruhestätte ist in Hemmenhofen auf der Bodenseehalbinsel Höri, wo er über 30 Jahre lang mit seiner Familie lebte. Im ehemaligen Atelier und Wohnhaus befindet sich heute das Museum Haus Dix, in dem man Einblick in das Leben des Künstlers erhält.

Präsentiert wurde die Medaille vor dem monumentalen Wandbild „Krieg und Frieden“ im Ratssaal des Singener Rathauses. Es ist übrigens das einzig erhaltene Wandbild von Otto Dix. Entstanden ist es im Jahr 1960 aufgrund eines Auftrages der Stadt Singen. Das Werk wurde durch persönliche Erlebnisse des Künstlers mit Krieg, dem Nationalsozialismus und den Jahren danach beeinflusst und mahnt auch heute noch zu Frieden.

Mit den neuen Medaillen wird die Verbundenheit von Otto Dix zur Stadt Singen verdeutlicht. Auf der Vorderseite ist das Porträt des Künstlers im hoch ausgearbeiteten Relief abgebildet. Das Wappen der Stadt Singen ziert die Rückseite der Medaillen. Wer sicher eine der Medaille – entweder in Gold oder Silber – erwerben möchte, dem sei empfohlen, dies baldmöglichst zu tun. Denn die Medaillen sind limitiert. Von denen in Feingold gibt es lediglich 50 Stück, von den silbernen 500 Stück. Alle Medaillen werden mit einem Echtheitszertifikat und einem Schmucketui geliefert. Für Abonnenten des SÜDKURIERS gibt es glänzende Preisnachlässe.

Die Medaille in reinem 999,9-Feingold ist auf 50 Stück limitiert. Hergestellt ist sie in der höchsten internationalen Prägequalität „Polierte Platte“. Diese Medaille wiegt 8,5 Gramm und hat einen Durchmesser von 30 Millimetern. Geliefert wird sie mit Echtheitszertifikat und im Schmucketui. Die Goldmedaille kostet 1009 Euro pro Stück, für SÜDKURIER-Abonnenten 899 Euro.

Die Silberausführung gibt es in einer limitierten Auflage von 500 Exemplaren. Auch diese 999-Feinsilber-Medaille wird in der höchsten Prägequalität „Polierte Platte“ angeboten. Das glänzende Silberstück wiegt 8,5 Gramm und hat einen Durchmesser von 30 Millimetern. Die Silbermedaille kostet 59,90 Euro pro Stück, SÜDKURIER-Abonnenten können sparen und bezahlen 49,90 Euro pro Medaille. Alle Medaillen werden im Schmucketui und mit Echtheitszertifikat geliefert.