Gute Nachricht für die Innenstadt: Rechtzeitig zur Eröffnung des neuen Kreisverkehrs vor der Singener Hauptpost wurde die Skulptur des Künstlers Werner Pokorny installiert.

Der neue Kreisverkehr an der Erzbergerstraße soll ab Donnerstag, 28. November, befahrbar sein, kündigt die Singener Stadtverwaltung an. Tagsüber sollen letzte Arbeiten erledigt werden, so dass der Kreuzungsbereich von Bahnhof- und Erzbergerstraße abends für den Verkehr freigegeben werden kann. In der Bahnhofstraße gelte dann zwischen Haupt- und Erzbergstraße wieder freie Fahrt in beide Richtungen. So auch in der Erzbergerstraße. „Auch das Karstadt-Parkhaus kann dann wieder aus beiden Richtungen angefahren werden“, kündigt Pressesprecher Achim Eickhoff an.

Die Einbahnregelung im Bahnhofsbereich bleibe jedoch bestehen, so lange die zweite Betonfahrbahn nicht vollendet ist.