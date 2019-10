von Anina Kemmerling

„Wenn Kinder mit Autoren in Kontakt kommen, lesen sie mehr“, so Monika Bieg, Leiterin der Stadtbibliothek Singen. Es ist statistisch bewiesen, dass das analoge Bücherlesen bei Kindern und Jugendlichen immer seltener wird. Forscher haben die Sorge, dass Kinder auf Grund dessen bald nicht mehr in der Lage sein könnten, komplexere Texte zu verstehen.

Die Kinder- und Jugendbuchtage in Singen, Konstanz, Radolfzell, Rielasingen-Worblingen, Steißlingen und Stockach wollen diesem Leserückgang entgegenwirken. Zwischen dem 11. und 15. November besuchen zwölf eingeladene Kinderbuchautoren mehrere Schulklassen und lesen den Kindern und Jugendlichen aus ihren Büchern vor. Dieses Jahr seien wieder alle Schulformen dabei, erzählt Monika Bieg, Leiterin der Städtischen Bibliothek. Die eingeladenen Autoren lesen nicht nur aus ihren Büchern vor, sie erzählen auch vom Bücherschreiben und beantworten die Fragen der Kinder. Unter anderen mit dabei ist dieses Jahr Nina Weger. Sie wurde im vergangenen Jahr als Lesekünstlerin des Jahres ausgezeichnet.

Persönlicher Kontakt mit dem Autor

„Das Ziel ist es, junge Menschen an das Thema Buch und Lesen heranzuführen“, erklärt OB Bernd Häusler. Die Kinder- und Jugendbuchtage haben eine lange Tradition in Singen. Zum ersten Mal wurden sie 1978 von der Städtischen Bibliothek ins Leben gerufen, mittlerweile sind sie zu einem festen Bestandteil des Singener Kultur- und Bildungsangebots geworden. Von Anfang an war die aktive Leseförderung das Ziel. Der persönliche Kontakt mit einem Autor präge und begeistere die Kinder und Jugendlichen nachhaltig. „Noch lange nach den Lesungen wird in den Buchhandlungen nach den Titeln der da gewesenen Autoren gefragt“, berichtet Mitorganisatorin Petra Petersen.

Beliebte Weltraumsaga

Eingeleitet werden die Kinder- und Jugendbuchtage mit dem Star Wars Reads Day am Samstag, 9. November, – hier dreht sich alles um die Weltraumsaga und wird wohl auch die weniger lesebegeisterten Jungs zu Büchern locken. Außerdem habe man dieses Jahr einen „echten TV-Star“ im Programm, so Bieg. Tobias Ohmann ist Kinderbuchautor und als Wildnisscoach auf dem Fernsehsender KiKa zu sehen. Neben einer Vorlesung findet mit ihm am Freitag, 15. November, ein Outdoor-Workshop unter dem Namen „Popcorn aus dem Feuertopf„ statt. Kinder zwischen acht und zwölf Jahren können an der Veranstaltung teilnehmen, die Anzahl der Plätze ist jedoch begrenzt.

Workshops mit dem Sprachkünstler

Zudem werden Schreibworkshops für Jugendliche stattfinden. In Zeiten, in denen die junge Generation oft nur mit Bildern kommunizieren würde, könne man sie anhand solcher Workshops wieder an Worte und Sprache heranführen, sagt Bieg. Die Workshops werden von dem als Sprachkünstler Baden-Württembergs ausgezeichneten Timo Brunke geleitet. Ebenfalls mit dabei ist Jungautor Silas Matthes. Er fing mit 20 Jahren an, sein erstes Buch zu schreiben, und habe somit eine gute Verbindung zur jungen Generation, so Petra Wucherer, Leiterin der Stadtbibliothek Radolfzell.

