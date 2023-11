Die Generalprobe ist gut verlaufen, doch jetzt geht es für den Rattlinger Narrenverein Burg Rosenegg erst richtig zur Sache: Am Samstag, 11. November, pünktlich um 11.11 Uhr wird der Verein die Fasnacht wieder mit seinem traditionellen Martinispiel eröffnen. Und nicht nur in Rielasingen-Worblingen werden für diesen Tag Vorbereitungen getroffen – auch die anderen Gemeinden im Hegau planen ihre Fasnachtseröffnungen. Ein Überblick.

Martinispiel auf dem Rosenegg

Dass es zum Start der fünften Jahreszeit ein witziges, von derbem und anzüglichem Humor geprägtes Theaterstück gibt, ist eine Besonderheit in der hiesigen Fasnachtslandschaft. Entsprechend gut besucht ist erfahrungsgemäß das Martinispiel der Rattlinger in den Ruinen der Burg Rosenegg. Selbst zur öffentlichen Generalprobe des Freilichtspiels fand sich trotz des heftigen Regens viel Publikum ein.

„Unser Theaterteam wurde bis auf die Haut durchnässt“, erzählt der Rattlinger-Chef Holger Reutemann. Die Generalprobe abzusagen, habe trotz des schlechten Wetters für niemanden zur Debatte gestanden. Dafür liege die Traditionsveranstaltung den Narren viel zu sehr am Herzen, sagt Reutemann.

„Ä Hoch uf die Liebe“ lautet der Titel des diesjährigen Martinispiels, das wie gewohnt zu Zeiten des Junkers Hans spielt. Die Texter Peter Brütsch und Dagi Wenzler-Beger, die auch seit Langem für die Regie verantwortlich sind, haben sich einiges zu diesem Thema einfallen lassen. So wie heute gab es nämlich auch damals ganz unterschiedliche Auffassungen von Liebe und Treue.

So viel sei jetzt schon verraten: Für Verwirrungen und Verwicklungen sorgen eine holde Maid in der Taverne, die verheiratet werden soll. Außerdem das verbriefte Recht der ersten Nacht des Lehnsherrn, der ein scharfes Auge auf eben diese Maid geworfen hat, trunksüchtige Mönche und einen Liebestrank.

Die Fasnacht wird am Samstag, 11. November um 11.11 Uhr zunächst mit Böllerschüssen des Schützenvereins Rielasingen und den Fanfarenklängen des Fanfarenzug Arlen auf dem Rosenegg eröffnet. Eintritt wird für das Martinispiel nicht erhoben. Eine Stunde vor Beginn kommen Shuttle-Busse zum Einsatz, welche die Besucherinnen und Besucher auf die Burg fahren. Abfahrt ist am ehemaligen Parkplatz Rosenegghalle. Zudem lädt der Narrenverein Katzdorf aus dem Ortsteil Arlen um 19.11 Uhr in die Arlener Gems zum Fasnachtsauftakt ein.

In Singen steigt der Poppele aus der Gruft

Die Martinisitzung der Poppele-Zunft rund um Zunftmeister Stephan Glunk findet um 11.11 Uhr im Kulturzentrum Gems in Singen statt. Zur Tradition gehört, dass sich Popolius – oder der Poppele – vom Krähen wie jedes Jahr aus seiner Gruft erhebt. In diese hat er sich ab Aschermittwoch völlig entkräftet zurückgezogen. Dann gibt es einen oft bissigen Rückblick auf das laufende Jahr – und es wird das Motto für die Fasnacht 2024 verraten.

Martinstag Am Martinstag, 11. November, wird traditionell die fünfte Jahreszeit von einigen Narrenzünften eröffnet – pünktlich um 11.11 Uhr. Warum das so ist, ist nicht ganz klar. Im Mittelalter stand die Zahl Elf jedoch für Jux sowie Narretei und steht für die Gleichheit aller Narren. Der schwäbisch-alemannische Startschuss für die Fasnacht erfolgt erst einige Wochen später an Dreikönig, also am 6. Januar.

Narrenzunft Gerstensack feiert am Abend

Die Gottmadinger Narrenzunft Gerstensack eröffnet die Fasnet mit dem Hissen der Zunft-Fahne am Schnägge-Brunnen am Alten Rathaus. Die traditionelle Eröffnung findet dann um 19.30 Uhr in der Alten Fahrkantine statt, wie Zunftmeister John Weber mitteilt. Musikalisch begleitet wird die Zunft durch die Gerstensack Kapelle des Musikverein Gottmadingen, auch der Fanfarenzug Gottmadingen wird aufspielen und die Guggenmusik Burnin Tunes 21 macht den Abschluss. „Jede Gruppierung der Narrenzunft wird einen Auftritt zu dem Programm beitragen und die Zunfträte werden das Fasnetsmotto am Schluss enthüllen“, verkündet Weber.

Der Poppele, bei der Martinisitzung 2022 dargestellt von Timo Heckel, steigt bei der Fasnachtseröffnung aus seiner Gruft. | Bild: Freißmann, Stephan (Archiv)

Engen eröffnet Fasnacht nach Dreikönig

Die Narrenzunft Engen gehört der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte an. Nach deren Tradition wird die Fasnacht erst an Dreikönig eröffnet. Die Engener Narrenzunft versammelt sich aber dennoch jedes Jahr am 11. November um 11.11 Uhr am Narrenbrunnen in der Peterstraße, wo der Fanfarenzug die Martinisitzung der Zunft eröffnet. Diese findet direkt im Anschluss im Narrenkeller statt und ist geprägt von flotten Sprüchen und der Verleihung von Orden und Ehrungen. Außerdem wird das Fasnachtsmotto bekanntgegeben.