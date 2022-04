von Sandra Bossenmaier

Seit Montag fährt die Linie 1 (Rielasingen-Nord) des Bürgerbusses 3Rosen von Rielasingen-Worblingen bis zum Berliner Platz in Singen und zurück. „Unsere Fahrgäste haben so einen direkten Anschluss an den Stadtbusverkehr in Singen“, sagt Karl Geigges, Fahrer der ersten Tour nach Singen und Vorstandssprecher des Bürgerbus-Vereins.

An der Haltestelle Berliner Platz kann auf den Singener Stadtbus umgestiegen werden. Im Stadtbus besteht die Möglichkeit, einen Zehnerblock für zehn Euro, gültig für zehn Fahrten im Stadtverkehr, zu erwerben.

Einschränkung wegen Diesel-Preisen

Die Ergänzung des Bürgerbus-Angebots um die Fahrt nach Singen ist Teil eines neuen Konzepts, das nach und nach umgesetzt werden soll. Neu ist auch – als Folge der enormen Steigerung der Diesel-Preise – dass die Haltestelle am Friedhof in Rielasingen aktuell nur bei Bedarf angefahren wird.

Für eine positive Veränderung haben die neuen Corona-Regeln gesorgt: Der Bürgerbus darf nun wieder komplett besetzt werden. Das Tragen von FFP2-Masken bleibt jedoch – wie in allen öffentlichen Verkehrsmitteln – weiterhin Pflicht.

16 Prozent mehr Fahrgäste

Karl Geigges blickt zuversichtlich auf die Zukunft des Bürgerbusses: Im März sei die Zahl der Fahrgäste auf rund 400 Personen gestiegen, das sei eine Steigerung von etwa 16 Prozent gegenüber dem Vormonat. Doch der Bürgerbus-Betrieb, der den Bürgern in Rielasingen-Worblingen Mobilität ermöglicht, noch dazu kostenlos, ist angewiesen auf ehrenamtliche Unterstützung aus der Bürgerschaft. „Um die Fahrzeiten zu sichern und auszubauen suchen wir ehrenamtliche Fahrer“, appelliert Karl Geigges.

Rielasingen-Worblingen Wie die Verwaltung von Rielasingen-Worblingen bis 2040 klimaneutral werden will Das könnte Sie auch interessieren

Nach Möglichkeit soll mit einem neuen Konzept im nächsten Jahr ein Ganztagesbetrieb angeboten werden. Auch wird die Streckenführung überdacht. Es soll dann eine Gesamtlinie durch alle Ortsteile geben, beide Busse werden dabei in Betrieb bleiben. Informationen zum Bürgerbus 3Rosen, den Fahrplänen und zu den Umsteigemöglichkeiten in Singen gibt es auf www.bürgerbus-3rosen.de