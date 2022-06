von Thomas Zoch und dpa

Eine Tragödie überschattet das bevorstehende Heilig-Blut-Fest auf der Reichenau. Der Leiter des Priesterseminars im Bistum Limburg, Christof May, ist am Donnerstag, 9. Juni, tot aufgefunden worden. Das teilte das Bistum am Freitag mit. May sollte am Sonntagabend zur Eröffnung des höchsten der jährlich drei besonderen Inselfeiertage die Predigt im Münster halten.

Bistum nennt keine Details

Der 49-jährige Priester sei am Mittwoch vom Limburger Bischof Georg Bätzing im Zusammenhang mit Vorwürfen wegen übergriffigen Verhaltens angehört und vorläufig von seinen Ämtern freigestellt worden, teilte das Bistum mit. Dies sei von den kirchlichen Ordnungen so vorgesehen, um die Vorwürfe prüfen und aufklären zu können. Details zu den erhobenen Vorwürfen nannte das Bistum nicht. Einen Tag später sei der ranghohe Priester dann tot entdeckt worden.

Die Staatsanwaltschaft Limburg geht davon aus, dass sich der Leiter des Priesterseminars selbst das Leben genommen hat. „Nach den umfangreich geführten Ermittlungen gibt es keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden oder eine strafbare Handlung, die zum Tode des Verstorbenen geführt hat“, teilte der Sprecher der Ermittlungsbehörde in Limburg mit.

Vom Verdacht des „übergriffigen Verhaltens“ des Geistlichen hatte die Staatsanwaltschaft Limburg nach Angaben des Sprechers bislang keine Kenntnis. Weder bei Staatsanwaltschaft noch Polizei liege eine entsprechende Strafanzeige vor.

Die Person Christof May Der aus dem Westerwald stammende Priester war jahrelang in verantwortungsvollen Ämtern. Er hatte Philosophie und Theologie an der Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt am Main und an der päpstlichen Universität Gregoriana in Rom studiert und leitete seit Herbst 2018 das Priesterseminar im Bistum Limburg. Im Dezember 2019 war er außerdem Domkapitular des Bistums geworden. Das Domkapitel ist ein Gremium aus sieben Priestern, das den Bischof bei der Leitung des Bistums unterstützt. Aufsehen hatte May 2020 durch eine Predigt erregt, in der er eine Öffnung der katholischen Kirche für wiederverheiratete Geschiedene und homosexuelle Paare forderte. Zudem hatte er kritisiert, dass Frauen keinen Zugang zu Weiheämtern in der katholischen Kirche haben.

„Die Geschehnisse erschüttern uns im Bistum Limburg und weit darüber hinaus“, teilte das Bistum weiter mit. „Der Tod trifft uns sehr, ruft Bestürzung und Fassungslosigkeit hervor und hinterlässt viele Fragen.“

Der Einzug der Geistlichkeit vom Münster in den Gottesdienst im Klostergarten beim Heilig-Blut-Fest 2021. | Bild: Zoch, Thomas

Das Bistum sprach der Familie des Gestorbenen seine Anteilnahme aus. „Zugleich sind wir in Gedanken auch bei denen, die die Vorwürfe gemeldet haben“, hieß es. „Wir werden alles tun, um im Bistum in dieser wahrlich herausfordernden Situation eng zusammenzustehen.“

Was das für den Inselfeiertag bedeutet

Mays Predigt im Reichenauer Münster hätte am Sonntag um 18.30 Uhr begonnen. Inselseelsorger Pater Stephan Vorwerk reagierte bestürzt auf die Nachricht: „Wir sind sehr betroffen.“ Der Münchner Erzbischof Reinhard Marx, der als Ehrengast zum Heilig-Blut-Fest kommt, habe ihm angeboten, die Andacht am Sonntagabend zu leiten und eine kleine Ansprache zu halten.

Das Heilig-Blut-Fest Das Fest, einer von drei speziellen Inselfeiertagen neben dem Markusfest und Mariä Himmelfahrt, wird auf der Reichenau als höchster Feiertag angesehen. Er wird am Tag nach dem Dreifaltigkeitssonntag (Montag nach Pfingstmontag) gefeiert. Die Reichenauer Heilig-Blut-Reliquie, die dabei verehrt wird, ist ein kleines, aus vergoldetem Silber gearbeitetes byzantinisches Abtskreuz, das nach der Überlieferung blutgetränkte Erde von Golgatha, Splitter vom Kreuz Christi und ein blutgetränktes seidenes Tüchlein enthalten soll.

Der ursprünglich im Anschluss geplante Abend der Begegnung mit Musik im Klosterhof entfalle natürlich, so Vorwerk weiter. Das Fest am Montag finde dagegen wie geplant statt. Kardinal Marx wird dabei Hauptzelebrant sein und die Festpredigt im Gottesdienst um 9 Uhr im Münster halten.

