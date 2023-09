Ein 37-jähriger Mann, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hat am Montagmittag, 25. September, einen größeren Polizeieinsatz auf der Insel Reichenau ausgelöst. Die Beamten waren nach Angaben des Polizeipräsidiums Konstanz von einem Anrufer alarmiert worden.

Der 37-Jährige hatte wirr herumgeschrien und war mehrfach mit unterschiedlichen Langwaffen aus seiner Wohnung heraus- und wieder hineingelaufen. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus. Vor Ort konnte der Mann, der keinen Widerstand leistete, festgenommen werden.

Ob er in eine geschlossene psychiatrische Anstalt eingeliefert werden muss, stand laut Pressestelle des Polizeipräsidiums am späten Montagnachmittag noch nicht fest. Bei der richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung des 37-Jährigen stellte die Polizei diverse Waffen sicher. Die Ermittlungen dauern an.