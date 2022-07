„Ja, wir suchen eine vermisste Person im Waldgebiet nördlich der Reichenau-Waldsiedlung“, bestätigt Harald Kleiber vom Lagezentrum des Polizeipräsidiums Konstanz am Abend. Die Person befinde sich laut Kleiber in einem gesundheitlichen Ausnahmezustand und brauche ärztliche Hilfe. Es handele sich aber nicht um einen Bewohner des ZFP Reichenau. Zwei Streifen suchen aktuell am Boden, ein Hubschrauber hilft beim Einsatz mit Wärmebildkamera aus der Luft.