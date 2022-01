Reichenau vor 1 Stunde

Einbruch in einen Reichenauer Discounter: Die Polizei Konstanz bittet um Hinweise

Am Sonntag, 2. Januar, ist die Eingangstür des Discounters in der Straße „Am Wollmatinger Ried“ aufgehebelt worden. Da der Einbruch am helllichten Tag stattgefunden haben soll, könnten Personen, die sich in diesem Bereich aufhielten, etwas bemerkt haben. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.