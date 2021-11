Die Solidarische Landwirtschaft (SoLawi) Konstanz ist eine Erzeugergemeinschaft aus Gärtnern und Verbrauchern. Beide Gruppen teilen sich die Kosten, die Risiken des Anbaus und die Ernte. Die Mitglieder bekommen laut Pressemitteilung des Vereins frische Lebensmittel in Bioqualität, bewahren Ackerland in der Region und sichern die Existenz der Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten.

Bieterrunde am 21. November

Wer sich daran beteiligen möchte, kann am Sonntag, 21. November, ab 14 Uhr im Internet an der Bieterrunde für das Anbaujahr 2022/2023 teilnehmen. Voraussetzung ist die Mitgliedschaft im SoLawi-Verein.

Jeder Teilnehmer wählt selbst, welchen Beitrag er für Gemüse entrichten kann und will. Als Orientierung dient ein Richtwert, der sich aus dem errechneten Budget geteilt durch die Zahl der Anteile ergibt. Wer mitbietet, kann ab April 2022 SoLawi-Gemüse von der Insel Reichenau beziehen. Auch Interessierte aus Radolfzell und der Region sind laut Mitteilung dazu eingeladen, mitzumachen.

50 Gemüsesorten auf 20 Hektar

Der Verein SoLawi Konstanz wurde im April 2018 gegründet und hat über 300 Mitglieder mit mehr als 180 Gemüseanteilen. Rund 50 Gemüsesorten werden auf 20.000 Quadratmetern Freiland- und 1000 Quadratmetern Gewächshausfläche auf der Insel Reichenau von dem Gemüsegärtner Josef Müller angebaut.

Außerdem gibt es Kartoffeln in Demeter-Qualität von Landwirt Helmut Müller aus Allensbach-Kaltbrunn und optional Beeren von Julia Gröner von der Insel Reichenau, Eier vom Haettelihof aus Konstanz sowie Äpfel und Birnen von der Pestalozzi-Gärtnerei aus Wahlwies.

Das Gemüse wird ein- bis zwei Mal in der Woche an Verteilpunkte in Konstanz, Radolfzell und Allensbach ausgeliefert. Dort können die Gemüsebezieher ihren Anteil selbst abholen. Dadurch wird Lebensmittelverschwendung minimiert und Verpackungsmüll vermieden. Von Frühjahr bis Herbst haben die Mitglieder die Möglichkeit, auf dem SoLawi-Acker mitzuhelfen und sich über den regionalen Anbau zu informieren. Weitere Infos gibt es hier. Kontakt zur SoLawi Konstanz per E-Mail an info@solawi-konstanz.de