Das Thema Klimaschutz ist durch Pandemie und Krieg etwas in den Hintergrund gerückt. Doch stand es ganz oben im Wahlkampf des heutigen Oberbürgermeisters Simon Gröger. Er versprach ein neues integriertes Klimaschutzkonzept, welches in enger Abstimmung mit den Bürgerinnen und Bürgern erstellt werden soll. Und dieses Versprechen löst er jetzt ein. In der jüngsten Gemeinderatssitzung hat Gröger vorgestellt, wie das neue Konzept erarbeitet werden soll.

Zuerst soll es eine Reihe an Vorträgen geben, damit sich interessierte Bürger in die Thematik einarbeiten können, um ein allgemeines Wissen aufzubauen und um überhaupt Interesse für den Klimaschutz zu wecken. Anschließend soll es Bürgerworkshops geben bei denen konkrete Maßnahmen diskutiert und priorisiert

Ein wichtiger Baustein beim Thema Klimaschutz ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Hier möchte auch die Stadt mit gutem Beispiel vorangehen. | Bild: Jarausch, Gerald

werden.

Um möglichst viele Interessensgruppen an dem Workshop zu beteiligen, werden alle Naturschutzverbände, Fridays for Future, Parents for Future, Akteure der Bildung, Akteure der Wirtschaft, Abfallwirtschaft Landratsamt Kreis Konstanz, Gemeinderat, Jugendgemeinderat sowie Seniorenrat eingeladen, erklärt die Klimaschutzmanagerin Sarah Wilm. Zusätzlich sollen auch noch 100 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger zu dem Workshop eingeladen werden, um ein möglichst breites Stimmungsbild aus der Bevölkerung zu erhalten. Dies alles soll bis Ende Mai passieren.

Umsetzung ab Juli

Die Ergebnisse aus diesem Workshop sollen dann im Juni in Form von konkreten Maßnahmen im Gemeinderat vorgestellt werden. Um noch einmal eine konkrete Priorisierung zu erhalten, was in welcher Reihenfolge umgesetzt werden soll, plant das Dezernat III, die Stabstelle Umwelt-, Klima- und Naturschutz, eine Abstimmung über die einzelnen Maßnahmen. Diese soll digital und analog mit Stimmzetteln, die im Amtsblatt Hallo Radolfzell beigelegt werden, durchgeführt werden.

„Die Ziele sind nicht von uns vorgegeben, sondern von den Bürgerinnen und Bürgern mitbestimmt worden.“Simon Gröger, OB | Bild: Becker, Georg

Auf dieser Grundlage soll dann letztlich das Klimaschutzkonzept formuliert und dann noch einmal abschließend im Gemeinderat vorgestellt werden. Ab Juli plant OB Gröger mit dem Beginn der Umsetzung des Konzeptes. Auch solle es fortlaufend zusammen mit den Bürgern weiterentwickelt und jährlich in einer Bilanz überprüft werden. Gröger erhofft sich durch den transparenten Beteiligungsprozess eine höhere Akzeptanz der Klimaschutzmaßnahmen innerhalb der Bevölkerung. „Die Ziele sind nicht von uns vorgegeben, sondern von den Bürgerinnen und Bürgern mitbestimmt worden“, so der OB.

Im Großen und Ganzen fand die Konzeptionierung des integrierten Klimaschutzkonzeptes von OB Gröger im Gemeinderat Anklang. Siegfried Lehmann mahnte allerdings an, nicht die gesamte Verantwortung auf die Bevölkerung abzuwälzen. Etliche Klimaschutzmaßnahmen könnte und müsste die Verwaltung selbst umsetzen. Man habe die Ziele des Klimaschutzkonzeptes 2011 schlicht nicht umgesetzt, so Lehmann. Die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung Konstanz habe in einem Gutachten im Jahr 2019 Potenziale aufgezeigt, wo die Stadt selbst zum Klimaschutz beitragen kann. Diese seien aber auch nicht angegangen worden.

Stadt selbst hat auch viel Nachholbedarf

Dazu zählen Dinge wie die energetische Sanierung öffentlicher Gebäude oder der Bau von Solaranlagen auf städtischen Flächen. „Wir wissen was wir brauchen, es fehlt nur der Wille das auch umzusetzen“, kritisierte Lehmann. Diese Maßnahmen könne der Bürger nicht wissen, das müsse die Stadt in die Hand nehmen. OB Simon Gröger versicherte dem FGL-Stadtrat, dass die Erkenntnisse aus dem Bericht der HTWG aus 2019 die Grundlage für das Klimaschutzkonzept seien.