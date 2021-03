Radolfzell vor 5 Stunden

Spaziergang mit Biberbegleitung im Radolfzeller Aachried

Familie Gehring aus Radolfzell unternahm am Wochenende eine Tour auf Inline-Skates durch das Radolfzeller Aachried. Und bekam überraschende Begleitung: Ein Biber tauchte am Wegesrand auf und ließ sich von den Menschen auf Rollen in keinster Weise in seinem Tagesablauf stören. Mit süßem Biber-Video!