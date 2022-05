von Petra Reichle

Für viele Kinder ist die Erstkommunion ein Ereignis, das sie lange in Erinnerung behalten werden. Dabei erhalten sie zum ersten Mal das Sakrament der heiligen Kommunion.

Für die jeweils zwölf Kommunionskinder der Ratoldusschule und der Sonnenrainschule war es am vergangenen Samstag in der Kirche St. Meinrad so weit. Sie erhielten in lange weiße Roben gehüllt aus den Händen von Vikar Christian Schätzle und Gemeindereferentin Sigrit Billi ihre Kommunion.