Radolfzell vor 1 Stunde

Großer Wunsch nach Inklusion: Die Stadt erstellt ein Konzept für die Kindertageseinrichtungen

Der Bedarf an Plätzen für Kinder mit einer besonderen Förderung steigt in den Radolfzeller Einrichtungen. In der jüngsten Sitzung des BSS-Ausschusses wurden Pläne für die Zukunft vorgestellt.