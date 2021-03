Für die Badesaison 2021 hat die Radolfzeller Stadtverwaltung erneut eine neue Preistabelle erarbeitet. Die Jahreskarten sind wieder sowohl für das Seebad als auch für das Strandbad gültig. Erst im vergangenen Jahr wurden neue Preise für die städtischen Bäder errechnet, nicht nur zur Freude der Radolfzeller. Damals wurden nämlich die Saisonkarten für die beiden Bäder getrennt, das heißt, man musste sich für ein Bad entscheiden oder zwei Jahreskarten kaufen.

Wenig gefragte Angebote sind gestrichen worden

„Wir haben uns entschieden, die bäderübergreifende Karte wieder einzuführen“, erklärte Oberbürgermeister Martin Staab in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Verwaltung und Finanzen. Gleichzeitig habe man Angebote gestrichen, die wenig gefragt waren und überhaupt die Preise vereinheitlicht.

Eine Tageskarte kostet im Strandbad weiterhin 2,70 Euro, im Seebad – weil dieses komplett modernisiert wurde – drei Euro. Die Saisonkarte für einen Erwachsenen beträgt 35 Euro. Für Familien, also zwei Erwachsene und Kinder unter 18 Jahren, kostet die Saisonkarte das doppelte, also 70 Euro. Wie in vielen anderen Bereichen erhalten Inhaber der Zeller Karte auch in bei den Eintrittspreisen für die Bäder 50 Prozent Rabatt. So kostet für Zeller-Karten-Inhaber die Familien-Jahreskarte für die Bäder 35 Euro.

Auch gibt es nun eine Jahreskarte für Alleinerziehende mit Kindern, wenn diese die Zeller Karte haben: Hier kostet das Jahres-Abo 27 Euro. Mit der Zeller Karte gibt es ebenfalls vergünstigte Einzeleintrittspreise: Diese kosten 1,80 Euro im Strandbad und zwei Euro im Seebad. Diese gelten im Übrigen auch für Kinder zwischen 6 und 18 Jahren. Die Reduzierung auf ein Euro für Minderjährige sei vom Ausschuss aufgrund Corona ausschließlich für die Saison 2020 beschlossen worden, so Staab.

Die Preise seien zwar angehoben worden, erklärt OB Staab. Doch würde sich eine Jahreskarte noch immer spätestens ab dem zwölften Besuch amortisiert haben. In der vergangenen Saison hatte die Jahreskarte für Erwachsene 25 Euro im Seebad und 22 Euro im Strandbad gekostet.