von Gerald Jarausch

Schippern vor Alpenkulisse: Eine kleine Bootstour auf dem Untersee bietet eine Menge Vorteile. Mit dem Rudern bekommt der Körper ein gutes Ganzkörper-Training. Auch das Mentale profitiert, denn Bewegung durchlüftet schließlich den Kopf, bringt einen auf neue Gedanken, macht viele auch kreativer. Aber eine Bootstour auf dem Untersee ist natürlich vor allem ein Genießer-Programm.

Zum Beispiel, wenn man mal, wie dieses Paar, eine Ruderpause einlegt und einfach nur den Moment in sich aufsaugt. Und wenn die Witterung dann auch noch so ist, dass man einen guten Blick auf die Alpengifel hat, ist das Panorama besonders eindrucksvoll. Zumal die Alpengipfel dann so wirken, als lägen sie viel näher als sie es in Wirklichkeit tun. Das Paar auf dem Bild genießt denn auch nicht nur den Blick auf die Hochwart auf der Insel Reichenau, sondern auch den auf die dahinter liegende Alpenkette. So ist eine Bootstour ein echter Stimmungsaufheller.