von Annika Enzenmüller

Die Cocktailbar der Freizeit-Kicker „Assels„ hat Kultstatus beim Radolfzeller Altstadtfest. Der Verein wird am Samstag, 7. September, die Gäste wieder mit gemixten Getränken versorgen. Vertreten sind sie dabei über den Tag hinweg mit 25 bis 30 Leuten. Für die musikalische Begleitung haben die Assels zwei Bands organisiert. Ab 14 Uhr wird die Singener Band Inside mit Rockmusik für Unterhaltung sorgen. Anschließend wird die Partyband Sammeltaxi auftreten.

Bereits in den vergangenen Jahren präsentierten sie Disconummern aus den Siebzigern und Achtzigern. Die Assles spenden den Erlös der Cocktailbar jedes Jahr für einen guten Zweck. Wohin das Geld diesmal fließt, ist laut Assels-Mitglied Christof Häßler noch nicht klar: „Es ist noch offen. Wir diskutieren das nach der Veranstaltung.“ Die Einnahmen seien früher an die Kinderkrebshilfe gespendet worden. Da sie einen persönlichen Bezug wollten, wechselten sie zu Radolfzeller Organisationen. So profitierten bereits der Freizeittreff Querklecks und die Kernzeitbetreuung.

Die Assels wollen Familien unterstützen

Im vergangenen Jahr wurde der Erlös an die Kinderzeit in Radolfzell gespendet. Damit konnte den Kindern in den Schulen ein Frühstück ermöglicht werden. Dazu sagt Christof Häßler:“ Wir haben das Glück, dass es unseren Kindern gut geht. Das sollten wir deshalb unterstützen. Die Spenden für das Schulessen halten wir für eine gute Sache.“ Die zehn Mitglieder der Assels kennen sich bereits von Kindesbeinen an und spielen leidenschaftlich gerne Fußball. Spenden sammelten sie damals bei Fußballturnieren. Heute kommen die Einnahmen hauptsächlich aus dem Verkauf an der Cocktailbar beim Altstadtfest.

Nach mehreren Jahrzehnten diskutiere die Gruppe jedes Jahr, ob es den Cocktailstand weiterhin geben solle, so Christof Häßler. Ein klares Nein erhielten sie da von ihren eigenen Sprösslingen. Diese würden das Erbe der Eltern gerne einmal selbst weiterführen, wenn sie alt genug wären, so Häßler. Die nächste Generation der Assels verspricht also Kontinuität in Sachen leckerer Cocktails beim Altstadtfest.