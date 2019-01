von Georg Lange

Am 26. und 27. Januar zog "Snoopy – the Musical" 900 Besucher ins Radolfzeller Milchwerk. 63 Sänger des gemischten Chores Radolfzell und 30 Kinder des Kinderchores der Teggingerschule erobern die Herzen der Besucher. Sieben Schauspieler schlüpfen dabei in die Rollen der Peanuts. Somit stehen insgesamt 100 Akteure auf der Bühne.

