Die Seelsorgeeinheit Krebsbachtal/Hegau bekommt einen neuen Pfarrer. Jan Lipinski (34) übernimmt dort ab 11. September das Amt des Leitenden Pfarrers. Zusammen mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern wird er für die Seelsorge von rund 3900 Katholiken in den sechs Gemeinden St. Ulrich und St. Peter und Paul (Orsingen-Nenzingen), St. Mauritius (Eigeltingen), St. Blasius (Heudorf), St. Petrus und Catharina (Honstetten) und St. Maria (Rorgenwies) verantwortlich sein, teilte das Erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg am Sonntag mit.

Lipinski wurde 1987 in Rastatt geboren und wuchs in Gaggenau – Bad Rotenfels auf. Er wurde nach Studienjahren in Freiburg und Innsbruck am 14. Mai 2017 im Freiburger Münster zum Priester geweiht. Nach Vikarsjahren in der Seelsorgeeinheit Löffingen (Dekanat Neustadt) wirkt er seit September 2020 als Vikar in der Seelsorgeeinheit Oberkirch (Dekanat Acher-Renchtal).