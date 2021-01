Das Ziel ist, die angestrebte Summe in Höhe von 150.000 Euro bis Aschermittwoch zu erreichen, also in sechs Wochen. Passend zum Bauvorhaben lautet das Motto „Wir brauchen ein Dach über dem Kopf“.

Die Narren werben daher fleißig weiter, um dem Brauchtum die neue Heimat zu geben. Die bisherige Spendensumme kommt von mehr als 200 Unterstützern.

Wer spenden und auch dazu gehören will, kann dies direkt mit dieser IBAN tun: DE 26 6906 1800 0046 8254 11. Infos und ein Link zur Spendenplattform: www.fasnachtsmuseum.de oder https://volksbank-ueberlingen.viele-schaffen-mehr.de/dach-21