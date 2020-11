Bürgermeister Bernhard Volk hat kürzlich verkündet, dass er nach vier Amtszeiten kein fünftes Mal für das Amt des Bürgermeisters von Orsingen-Nenzingen kandidieren werde. 32 Jahre unter seiner Führung gehen damit am 31. Mai nächsten Jahres zu Ende.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung erläuterte Volk die nächsten Schritte zur Bürgermeisterwahl. Diese soll nach einstimmigem Beschluss des Gremiums parallel zur Landtagswahl am 14. März 2021 stattfinden.

Gesetzliche Vorgaben für Termin

Bei der Festsetzung des Wahltags müssten gesetzliche Vorgaben beachtet werden, erklärte Bernhard Volk. Die Wahl dürfe frühestens drei Monate vor sowie spätestens einen Monat nach dem Freiwerden der Stelle an einem Sonntag stattfinden, der kein gesetzlicher Feiertag ist. Folglich suchte man einen Wahltag zwischen dem 1. März und dem 1. Mai nächsten Jahres. Hier bot sich eine Kombination mit der Landtagswahl an.

Falls beim ersten Mal kein Kandidat die absolute Mehrheit erreichen sollte, käme es zu einer Neuwahl, bei der für einen Sieg die einfache Mehrheit ausreichen würde. Die Gemeindeordnung sieht für den zweiten Wahltermin frühestens den zweiten, spätestens aber den vierten Sonntag danach vor. Bernhard Volk schlug den 28. März als Neuwahltermin vor und erntete einheitliches Nicken der Gemeinderäte zu beiden Tagen.

Stellenausschreibung am 11. Dezember

Der Gemeinderat musste außerdem noch die Stellenausschreibung des hauptamtlichen Bürgermeisters beschließen sowie den Beginn und das Ende der Einreichungsfrist für Bewerbungen festlegen.

Die Mitglieder des Gremiums folgten dem Vorschlag der Verwaltung, die Stellenausschreibung über den Staatsanzeiger für Baden-Württemberg, das Mitteilungsblatt und die Homepage der Gemeinde am 11. Dezember zu veröffentlichen. In verkürzter Form solle sie außerdem in der örtlichen Presse erscheinen. Die Einreichungsfrist beginnt dann am 12. Dezember und endet am 22. Februar um 18 Uhr. Auch mit diesen Vorschlägen war das Gremium einverstanden, der Beschluss erging einstimmig.