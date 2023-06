Dieser Klick hatte eine große Wirkung: Weil sich Claudia Späth, Vorsitzende des FC Öhningen-Gaienhofen, im Spätherbst 2022 entschlossen hatte, die Aktion Spende statt Kalender des SC Freiburg mit einem Klick auf dessen Internetseite zu unterstützen, konnten jetzt 39 Jugendspieler des Vereins das Saisonendspiel vom SC Freiburg II gegen den SV Meppen im Stadion live miterleben. Bei dieser Nachhaltigkeitsbestrebung bekam nicht mehr jeder Fan und Partnerverein automatisch einen Wandkalender des Bundesligisten, sondern nur noch auf Extra-Wunsch.

Freuen sich über den Ausflug nach Freiburg: Die Spieler des FC Öhningen-Gaienhofen. | Bild: Marcelino Rüth

Für jeden dadurch nicht gedruckten Kalender spende der Verein fünf Euro für den regionalen Jugendsport. Diesen Klick auf der SC-Internetseite hatten jedoch nicht nur die Vorsitzende Frau Späth gemacht, sondern weitere 27.000 Sportfans. So kamen am Schluss 140.000 Euro an Spende zusammen. Mit dem Geld wurden vom FC Mini-Tore angeschafft, worauf sich 368 Vereine bewarben. Das Losglück hatte dann schließlich auch der FC Öhningen-Gaienhofen.

Zum Gewinn gehört auch ein Besuch in Freiburg

Neben dem Mini-Tor gab‘s dann auch einen Besuch im Dreisamstadion. Von den mehr als 6000 Besuchern waren gut 5000 Mädchen und Jungen aus Kindergärten, Schulen und Vereinen, die sich von dem Einheizer auf der Nordtribüne über die 90 Minuten hinaus zu Fangesängen begeistern ließen. Die Kinder sangen, klatschten, pfiffen und jubelten ohne Unterlass. Da könnte sich selbst die berühmte „gelbe Wand“ noch gelebten Enthusiasmus abschauen.

Und zu Jubeln gab es auch was. „Ich hoffe natürlich auf den Sieg vom SC!“, sagte der zehnjährige Elyas und er wurde nicht enttäuscht. Am Schluss stand mit 2:0 der zweite Tabellenplatz in der dritten Liga mit starken 70 Punkte fest. Gesungen wurde dann auch auf der Heimfahrt weiter, denn es galt ja, bei der Radio gestützten Konferenzschaltung des letzten Bundesligatages den jeweiligen Favoriten lautstark zu unterstützen.