Zwei Tage feierten die Kameraden der Feuerwehr-Abteilung Mühlingen-Zoznegg die Ersatzbeschaffung und Fahrzeugweihe ihrer beiden Neuzugänge im Fahrzeugbestand. Der Auftakt des Festwochenendes in und um die Weiherbachhalle war die gemeinsame Showübung der beiden Jugendfeuerwehren aus der Gemeinde Mühlingen und Hohenfels, welche nicht nur die Kinder, sondern auch alle Eltern und weitere Zuschauer bei ihrer Vorführung in den Bann zogen und am Ende mit einem Applaus bedacht wurden. Unter den Zuschauern waren auch der Mühlinger Bürgermeister Thorsten Scigliano und der Hohenfelser Bürgermeister Florian Zindeler.

Nach der Übung ging es mit einem Auftritt der Jugendmusik (JuMu) Mühlingen-Zoznegg in der Halle weiter. Ab 20.30 Uhr übernahm dann die Formation Deziblech die Unterhaltung und sorgte mit fetzigen Rhythmen für gute Laune und Stimmung. Gegen 22.30 Uhr war dann der Wechsel der Partygäste vollzogen und DJ Umhauer sorgte für laute Beats und gute Laune bei den jungen Besuchern, welche noch einige Stunden vergnügt feierten.

Der Sonntagmorgen begann mit einer Mühlinger Tradition an Feiertagen. Hierzu hatte Uwe Kempter, die Zoznegger Gemeindekanone platziert und feuerte insgesamt sechs Salutschüsse aus dieser ab. „Es ist toll, dass die Gemeinde in Mühlingen diese Tradition erhält und die drei Kanonen an den Festtagen einfach mit dazugehören“, so Kempter, welcher ebenso wie Philipp Uhl für den Ortsteil Zoznegg hierfür eine Sachkundeprüfung hat.

Um 10 Uhr wurde dann der Gottesdienst in der Halle gefeiert. Umrahmt wurde dieser vom Kirchenchor Zoznegg. Mit einer großen Anzahl an Kirchenbesuchern feierte diesen der ehemalige Dekan Mathias Trennert-Helwig, welcher seit einiger Zeit im Mühlinger Pfarrhaus wohnt. Im Anschluss an den Gottesdienst weihte er das neue Mittlere Löschfahrzeug (MLF) und den Mannschaftstransportwagen (MTW) der Abteilung Zoznegg für den Feuerwehrdienst.

Der Weihe schloss sich ein kurzer Festakt in der Halle an. Scigliano ließ noch einmal die nicht enden wollende Geduldsprobe von insgesamt 88 Wochen für den MTW der Abteilung Revue passieren. Die erste Ausschreibung unter seinem Vorgänger habe kein Angebot zur Folge gehabt. Danach habe der Rat die Ausschreibung modifiziert, und schließlich am 12. Mai 2020 das Fahrzeug mit einer vom Lieferanten angegebenen Lieferzeit von zwölf Wochen bestellt. 88 Wochen später konnte das Fahrzeug dann am 19. Januar 2022 abgeholt werden. Merklich schneller sei es bei der in Eigenregie ohne Zuschüsse und Anträge durchgeführten Beschaffung des MTW gelaufen. Hier habe der Gemeinderat am 29. Juni den Beschluss für die Beschaffung zum Preis von 22.300 Euro gefasst und bereits nach sieben Wochen konnte das Fahrzeug nach Kundendienst und Durchsicht beim Händler abgeholt werden. Der MTW stehe grundsätzlich allen Abteilungen zur Verfügung, sei aber der Abteilung Zoznegg zugeordnet und auch in deren Garage eingestellt. Die Corona-Pandemie hatte die geplante Einweihung des Fahrzeuges mit einem Fest unmöglich gemacht. Deshalb entschied man sich für einen späteren Festzeitpunkt.

Kommandant Markus Riffler stellte kurz die Verbesserungen und Besonderheiten des neuen Fahrzeugs in den Fokus. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Hans-Jürgen Oexl gratulierte zu den „praktischen und zeitgemäßen Beschaffungen, durch einen Wassertank für den Ersteinsatz und vieles mehr. Er schloss mit dem Wunsch, „mögen sie für alle euch gestellten Einsätze nützlich sein“. Der Musikverein Zoznegg unterhielt die Besucher musikalisch mit Blasmusik und Gesang über die Zeit des Mittagstisch in der vollbesetzten Weiherbachhalle, und um 13.30 Uhr übernahmen die Hop Drops des Showtanzverein Sauldorf die Bühne für einen Feuerwehrtanz, für den sie mit viel Applaus belohnt wurden.

Schon um 14 Uhr verließen alle Besucher die Halle und fanden sich im Bereich zwischen der Weiherbachschule und der Halle ein, um die Showübung aller Mühlinger Feuerwehrabteilungen zu verfolgen. Neben einem Verkehrsunfall bei dem auch technische Hilfe mit einer Rettungsschere gezeigt und die Rettung der verletzten Personen aus dem Fahrzeug vorgeführt wurde, lief die Personenrettung von Kindern aus dem OG der Weiherbachhalle über eine Leiter. Die Moderation übernahm hierbei Jürgen Heine.

Geduldsprobe Die Beschaffung des Zoznegger Fahrzeuges stellte die Kameraden, aber auch Gemeinderat und Verwaltung tatsächlich auf eine enorme Geduldsprobe. Nachdem die erste Ausschreibung ohne ein Angebot abgelaufen war, entschied sich der Gemeinderat mit einer modifizierten Ausschreibung das Glück noch einmal zu versuchen. Hierauf erhielt man zwei Angebote. Die Vergabe erfolgte im Mai 2020 an die Firma Ziegler zum Preis von 257.395,31 Euro. Die Rechnung ohne die erhöhten Ausschreibungskosten und die Beschriftung lagen bei ursprünglich 250.669,72 Euro. Die Gemeinde erhielt neben einem Zuschuss aus dem Ausgleichstock des Landkreises rund 60.000 Euro, ebenso einen Zuschuss aus der Fachförderung ZFeu in Höhe von 66.000 Euro.