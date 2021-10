von Doris Eichkorn

Seit vielen Jahren laufen in unterschiedlichen Ebenen die Bemühungen, die Gemeinde Mühlingen für Fahrradfahrer besser mit dem Umland zu vernetzen. Möchte man aktuell mit dem Rad nach Stockach, kann dies mitunter gerade für Kinder ein gefährliches Unterfangen darstellen. Der erste Schritt von Mühlingen aus ist bereits seit einigen Jahren durch den am Industriegebiet Bruckwiesen entlang führenden Geh- und Radweg getan. „Diesen würden wir nun sehr gerne weiterführen“, sagt Mühlingens Bürgermeister Thorsten Scigliano, welcher gemeinsam mit den zuständigen Behörden bei einem Vor-Ort-Termin alle wichtigen Stellen in Augenschein nahm.

Größere Sicherheit soll geboten werden

Viele Grundstückseigentümer seien sofort vom Vorhaben und dessen Notwendigkeit überzeugt gewesen, so Thorsten Scigliano im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Auch die Familie Riedlinger, welche in Mühlweiler eine Fertigungsstätte für Fertighäuser betreibe und dort ein Musterhaus direkt neben dem Radweg stehen hat, habe ihre Bereitschaft signalisiert. „Wenn es Bedenken oder Wünsche gibt, so bin ich immer für ein Gespräch offen“, fügt er an. Denn er weiß, dass die Grundstücksbesitzer in vielen Fragen zuerst einmal eine große Veränderung für sich befürchten, man aber mit vielen Lösungsmöglichkeiten dann eine gute Lösung für alle finden könne.

Der Radweg solle nun beispielsweise den Kindern, welche hier zwischen Schule und Elternhaus aus den Ortsteilen der Gemeinde in die Weiherbachschule fahren, mehr Sicherheit bieten. Dies sei ihm ein großes Anliegen, so Thorsten Scigliano. Er arbeite aktuell noch mit zwei Grundstücksbesitzern an einer Lösung. Dann könnten im kommenden Jahr vielleicht schon die Bagger rollen.

So könnte es weitergehen

Nach dem Radweg gibt es auch Überlegungen, den Verkehr noch sicherer zu machen – etwa durch eine Querung der B 311 von Stockach in Richtung Meßkirch in Form einer Unterführung oder mit einem zweiten Durchlass am Bahngang auf Höhe Berenberg.