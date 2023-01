Mühlingen vor 25 Minuten

Die Mühlinger Grundschule muss die Ganztagsbetreuung ab 2026 wohl neu planen

In drei Jahren gilt der gesetzliche Anspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen, das hat auch Auswirkungen in Mühlingen. Es könnte neue Modelle zur Folge haben.