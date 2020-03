von Doris Eichkorn

Die Nachbarschaftshilfe liegt auf Erfolgskurs: Das zeigte sich bei der Hauptversammlung des Mühlinger Vereins. Die Helfer, die aktuell für die Nachbarschaftshilfe im Einsatz sind, können den großen Bedarf an Hilfsleistungen nicht abdecken.

Die Vermittlung zwischen Helfer und Klient obliegt Einsatzleiterin Viktoria Kunert. Sie muss hierbei viele Dinge berücksichtigen. Bei der Hauptversammlung des Vereins informierte sie über das Einsatzgeschehen: Es seien 28 ehrenamtliche Helfer im Einsatz und es seien 48 Klienten in rund 3200 Stunden betreut worden. Die Nachfrage habe weiterhin zugenommen. Man habe auch Anfragen aus dem Umland.

Die Helfer müssen flexibel sein

Nicht alle Einsätze finden laut Viktoria Kunert regelmäßig statt. Es geben auch eine ganze Reihe sporadischer Einsätze, die von den Helfern viel Flexibilität erfordere. Nahezu monatlich gebe es Veränderungen bei der Anzahl der zu betreuenden Personen und dies aus ganz unterschiedlichen Gründen wie zum Beispiel die Einweisung in ein Pflegeheim, Todesfälle, die Verschlechterung des Gesundheitszustandes und mehr. So sind Pflegekräfte dann plötzlich ganztägig im Einsatz.

Das Angebot der Hilfen ist vielfältig. Es reicht von der Begleitung zum Einkaufen oder zu Arztbesuchen bis hin zur Unterstützung im Haushalt. Oftmals sind es auch Gespräche oder gemeinsame Spaziergänge und die Möglichkeit, jemanden zum Spielen zu haben.

Ausbildungen und Schulungen sind dem Verein wichtig

Dass die Helfer bestens geschult und ausgebildet sind, ist dem Führungsteam rund um Bürgermeister Manfred Jüppner, der die Vereinsführung innehat, sehr wichtig. Eine Demenzschulung wurde abgehalten, ebenso wurden diverse Infotage besucht. Die Unterweisungen zur Arbeitssicherheit bilden darüber hinaus zum Beispiel einen wichtigen Grundstock.

Immer wieder werden Helfertreffen zum Erfahrungsaustausch abgehalten. Aktuell läuft noch der Kurs „Häusliche Betreuung in der Altenhilfe“. Wie in der Vergangenheit war der Martini-Kaffee in der Schloßbühlhalle auch jüngst wieder sehr gut besucht.

Der Gemeinderat hat im vergangenen Jahr die finanzielle Unterstützung auf 3000 Euro erhöht. Zusätzlich werde die Büromiete als Zuschuss mit der Gemeinde verrechnet. „Man braucht ein ausreichendes Finanzpolster, um gegen Eventualitäten gewappnet zu sein“, so Jüppner.

Dies zeigte auch der Bericht von Brigitte Wegmann-Brückner, Kassiererin und stellvertretende Einsatzleiterin. An Leistungsentgelten seien rund 45 100 Euro eingenommen worden, Zuschüsse gab es laut Wegmann-Brückner 5500 Euro, die Mitgliedsbeiträge lagen bei 1308 Euro und Spenden bei rund 1440 Euro. Gesamteinnahmen von rund 54 385 Euro stünden Ausgaben in Höhe von rund 49 860 Euro gegenüber. Der größte Teil betreffe Leistungsentgelte an Helfer und an die Einsatzleitung mit 42 444 Euro. Der Rest verteile sich auf diverse Positionen.

Die Budgetplanung für das kommende Jahr sehe wieder Ausgaben in Höhe von knapp 50 000 Euro vor, wobei hier ein leichter Überschuss erwartet wird. Die Kassenprüfer Hermann Renz und Ingrid Schilling bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung.

Manfred Schilling ist neu im Vorstand

In diesem Jahr standen Wahlen auf der Tagesordnung. Wahlleiter Hermann Renz leitete diese zügig. Manfred Jüppner bleibt Vorsitzender, Victoria Kunert bleibt stellvertretende Vorsitzende, Jasmin Schönenberger ist Schriftführerin in Abwesenheit und Beisitzerin Hilde Schmidt wurde als kommissarische Schriftführerin gewählt. Margot Kratzer und Christa Riffler wurden ebenfalls einstimmig gewählt. Neu kommt als Kassierer Manfred Schilling hinzu. Auch er wurde einstimmig gewählt. Hermann Renz bedankte sich bei allen gewählten und hob hervor, dass man mit Manfred Schilling einen versierten Kassier gefunden habe.

Ergebnisse der Bürgerumfrage am 1. April

Viele Fragen der Bürgerumfrage, die Bürger vor einigen Wochen ausgefüllt hatten, betreffen auch die Nachbarschaftshilfe. So beschäftigte sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung nichtöffentlich mit den Ergebnissen der Mühlinger Umfrage sowie der kommenden Auftaktveranstaltung. Die Ergebnisse werden am 1. April bei der Auftaktveranstaltung der Quartiersimpulse in der Mühlinger Schloßbühlhalle präsentiert.