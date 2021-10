Eigentlich ist der ganz große Empfang gar nicht so sein Ding. Auch seine Frau Sabine weiß: „Ihr kennt ihn doch, bei so etwas ist er immer richtig aufgeregt.“ Aber gegen diese Auszeichnung konnte sich auch Hans-Peter Lehmann nicht verwehren. Denn der 62-Jährige ist seit Freitag nicht nur Altbürgermeister von Mühlhausen-Ehingen sondern ab sofort auch neuer Ehrenbürger der Hegauer Doppelgemeinde. Lehmann wurde in der Eugen-Schädler-Halle von seinem Nachfolger Patrick Stärk in einer Feierstunde für seine Verdienste als Rathauschef für Mühlhausen-Ehingen ausgezeichnet. Wegen Corona musste die offizielle Verabschiedung immer wieder verschoben werden, dabei genießt Lehmann bereits seit dem Sommer seinen Ruhestand.

Mühlhausen-Ehingen Nach 31 Jahren ist Schluss: Hans-Peter Lehmann verlässt das Rathaus in Mühlhausen-Ehingen Das könnte Sie auch interessieren

31 Jahre lang – von 1990 bis 2021 – hat Hans-Peter Lehmann die Geschicke der Gemeinde geleitet. Im März dieses Jahres war – ein Jahr vor Ablauf seiner vierten Wahlperiode – auf eigenen Wunsch hin Schluss. Sein Wirken wird in der Gemeinde aber auch weiterhin sichtbar sein, ist sich sein Nachfolger Patrick Stärk sicher. „In 31 Jahren kann man eine Gemeinde prägen. Man kann sie in solch einer Zeit entwickeln und man kann ihr ein Stück weit auch den eigenen Stempel aufdrücken. All das hast Du geschafft“, betonte er in seiner Rede.

Hinter jedem starken Bürgermeister steht eine starke Frau: Hans-Peter Lehmann und seine Frau Sabine auf der Bühne. | Bild: Matthias Güntert

Als Meilensteine der Lehmannschen Arbeit nannte Stärk etwa den Bau der Eugen-Schädler-Halle, das Bürgerhaus in Ehingen, die Sanierung der Mädgeberghalle, die Entwicklung und Umsetzung des Sportzentrums am Kiesgrüble, den Anbau der Schule sowie der Kindergärten, den Ausbau der Kinderbetreuung und die Schaffung von neuem Wohnraum sowie eine finanziell gesunde Gemeinde.

Hans-Peter Lehmann trägt sich ins goldene Buch der Gemeinde an. Darüber freut sich Bürgermeister Patrick Stärk. | Bild: Matthias Güntert

Überhaupt, so Stärk, hätten die Vereine eine ganze besondere Stellung in der Arbeit von Lehmann eingenommen: „Deine Vereine, und man kann es nicht anders sagen, lagen dir stets am Herzen.“ Es sei für ihn beeindruckend gewesen, mit welcher Leidenschaft und Empathie Lehmann sein Amt gelebt habe. „Du hast dir aufgrund deiner vielfältigen und nachhaltigen Leistungen, deiner Art, wie du das Amt des Bürgermeisters interpretiert hast, die höchste Auszeichnung, die unsere Gemeinde vergeben kann, mehr als verdient“, so Stärk.

„Einer der beliebtesten Bürgermeister“

Wie sehr die Arbeit von Hans-Peter Lehmann im gesamten Landkreis geschätzt wird, wurde auch von Johannes Moser, Vorsitzender des Kreisverbandes Konstanz des Gemeindetages Baden-Württemberg, betont: „Mir dir geht einer der beliebtesten Bürgermeister im ganzen Landkreis.“

Mühlhausen-Ehingen Ungewöhnliche erste 100 Tage eines Bürgermeister. Ein verheerendes Hochwasser hat Patrick Stärk als Bürgermeister heftig gefordert Das könnte Sie auch interessieren

Lehmann habe nicht nur die Gemeinde, sondern durch seine Arbeit etwa im Kreistag auch im Landkreis gewirkt. Die Hälfte seines Lebens hätte er im Rathaus von Mühlhausen-Ehingen verbracht. „Wir können uns eigentlich nicht vorstellen, dass dort jemand anders regiert“, so Moser.

Keine spritzende Fontäne, nur rieselnder Schaum (von links): Hans-Peter Lehmann, Michael Heinermann und Rainer Honer. Lehmann wird auch weiterhin als Ober-Biersachverständiger in Erinnerung bleiben. | Bild: Christel Rossner

Auch Bundestagsabgeordneter Andreas Jung (CDU) war voll des Lobes für den Neu-Ruheständler: „Du warst ein Bürgermeister mit Leib und Seele, aus Leidenschaft für deine Heimat.“ Ihn hätte stets die Bürgernähe von Lehmann beeindruckt. „Wenn man mit dir durch den Ort gelaufen ist, wurde schnell deutlich: Du hast einen Draht zu den Menschen, egal ob jung oder alt“, so Jung weiter. Lehmann hätte Mühlhausen-Ehingen gelebt und vorangebracht. „Und davor verneige ich mich“, so Jung weiter.

Das alte Namensschild aus dem Rathaus hat einen Zusatz erhalten. a.D. steht für außer Dienst. | Bild: Matthias Güntert

Und der neue Ehrenbürger selbst? Der gab sich gewohnt bescheiden. Auf die Frage, ob er sich schon an den Ruhestand gewöhnt habe, antwortete Lehmann: „Ich übe noch.“ Er wolle sich nach 31 Jahren im Amt vor allem bei den Bürgern bedanken, die ihn nicht nur 1990 gewählt, sondern ganze dreimal im Amt bestätigt hätten. „Und dann auch so lange ertragen haben.“

Stehender Applaus vom Publikum nach den letzten Worten seiner Dankesrede von Hans-Peter Lehmann. | Bild: Matthias Güntert

Die Ehrenbürger-Würde erfülle ihn mit Stolz, obgleich er dies wohl erst in ein paar Tagen realisieren werde. Und dann äußerte Lehmann noch einen Wunsch: „Ich will einfach nur der HP in unserer tollen Gemeinde bleiben.“ Und das wird Lehmann auch – bloß mit dem Zusatz: verdienter Ehrenbürger.