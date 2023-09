Nachdem im vergangenen Jahr Bürgermeister Johannes Moser zur symbolischen Scheckübergabe in Engen einladen konnte, war es dieses Mal Bürgermeister Patrick Stärk, der die vielen Spendenempfänger in Mühlhausen-Ehingen begrüßte. Denn die Dr.-Karin-Schädler-Stiftung fördert Projekte aus Bildung und Kultur in beiden Gemeinden.

Stärk nahm die Ausschüttung der Summe von 110.000 Euro zum Anlass, an das Wirken von Dr. Karin Schädler zur erinnern, die den größten Teil ihres Vermögens der Stiftung hinterlassen hat und damit in die Fußstapfen ihres Vaters, Eugen Schädler trat. Der Unternehmer hatte unter anderem die Finanzierung der nach ihm benannten Eugen-Schädler-Halle in Ehingen und des Hegau-Stadions unterstützt. Karin Schädler, die über die Stiftung den beiden Gemeinden rund 6,5 Millionen Euro sowie Hausgrundstück und landwirtschaftliche Flächen hinterlassen habe, würde somit „segensreich über ihren Tod hinaus mit ihrer Stiftung in beiden Kommunen wirken“, betonte Stärk.

In diesem Jahr wurden zwölf Vereine, Organisationen und Betreuungs- und Bildungseinrichtungen aus Engen, 13 weitere aus Mühlhausen-Ehingen bedacht. Dabei kommt die höchste Fördersumme (rund 15.600 Euro) einem Gemeinschaftsantrag aus Mühlhausen-Ehingen zugute. Mit dem Geld soll eine temporäre Überdachung im Innenhof des Bürgerhauses entstehen. Rund 4800 Euro erhält etwa die Hanselezunft Engen für neue Häser, neue Uniformen und Jacken schaffen der Musikverein Zimmerholz und die Musikkapelle Ehingen an. Die Zuschüsse seien sehr hilfreich, betonte der Vorsitzende der Musikkapelle, Michael Heinermann.

Die Grundschüler in Engen dürfen sich über eine Zirkus-Projektwoche freuen, in Mühlhausen-Ehingen erwartet die Schüler ein Trommel-Workshop und eine Schultanzwoche. Und der Arbeitskreis Seniorenarbeit Mühlhausen-Ehingen wurde für seine historische Sammlung im Rathaus mit einer finanziellen Unterstützung bedacht.