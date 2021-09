Zum zweiten Mal musste das Ehinger Herbstfest, das traditionell an den letzten beiden Wochenenden im September stattfindet, Corona-bedingt abgesagt werden. Ganz verzichten müssen die Hegauer aber auf das Herbstfest nicht – zumindest nicht auf dessen Kulinarik: Wie der Vorsitzende der Musikkapelle Ehingen, Michael Heinermann, erklärt, wird es am Sonntag, 19. September, Schlachtplatte zum Mitnehmen geben. „Wir haben uns dazu entschieden, wenigstens eine ganz kleine Variante des Herbstfestes anzubieten“, sagt Heinermann. Die Musikkapelle wolle damit trotz Pandemie ein Signal senden: „Wir sind noch da, die letzten beiden Wochenende im September sind für das Herbstfest reserviert“, betont er.

Fest war nicht umsetzbar

Der Entschluss, das Herbstfest im zweiten Jahr in Folge abzusagen, sei den Verantwortlichen der Musikkapelle nicht leicht gefallen. Aber es habe keine Alternative dazu gegeben. „Ein großes Fest war einfach nicht möglich“, sagt Heinermann. Man hätte die geltenden Abstandsregeln trotz großem Festzelt nur sehr schwer einhalten können. Ein weiteres Problem: „Man kann mit Maske nicht stundenlang in der Küche stehen. Für 40 Helfer pro Tag lassen sich dort auch die Abstandregeln gar nicht umsetzen“, so Heinermann.

Nun also Herbstfest im Kleinen. Dass das funktionieren kann, habe das vergangene Jahr gezeigt. Auch damals hat es laut Heinermann Schlachtplatte und Co zum Mitnehmen gegeben. „Das wurde super angenommen“, sagt er. Und auch auch auf den traditionellen Bieranstich werden nicht alle Bürger der Hegauer Doppelgemeinde verzichten müssen. In einem ganz kleinen Rahmen soll dieser am Musikzimmer stattfinden. Sehr zur Freude von Bürgermeister Patrick Stärk, für den es der erste Bieranstich als Rathauschef sein wird. „Ich finde es hervorragend, dass die Musikkapelle etwas für die Bevölkerung macht“, sagt er. Auch damit die Dorfgemeinschaft wieder in Schwung komme, nachdem das soziale Miteinander durch die Pandemie sehr gelitten habe. Er freue sich auf den kleinen Bieranstich. Ob es ein Vorteil sei, dass ihm weniger Besucher beiwohnen? „Vielleicht“, gibt Stärk zu, „es bietet sich auf jeden Fall weniger Leuten die Möglichkeit, einer etwaigen Belustigung beizuwohnen“.

Gemeinderat Michael Merk (FWV) pflichtet ihm bei: „Ich finde es toll, dass die Musikkapelle ein Herbstfest to go anbietet, auch wenn es nur ein Ersatz für das gemeinsame Erlebnis beim Bieranstich mit zünftiger Blasmusik im Zelt sein kann.“ Ohnehin fühle sich für Merk ein Ehinger September so ganz ohne Schlachtplatte nicht komplett an. „Aber dem hat die Musikkapelle jetzt ja Abhilfe geleistet“, sagt er.

Wer Essen beim Herbstfest bestellen will, der hat dazu bis zum 12. September die Möglichkeit. Bestellungen und Abholtermine sind online unter www.herbstfest.de möglich