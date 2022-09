Die Arbeiten auf dem Festzeltplatz für das 56. Ehinger Herbstfest, das in diesem Jahr nach zwei Jahren Corona-Zwangspause zurückkehrt, sind in vollem Gange. Michael Heinermann und Brigitte Gerth stehen am Eingang zum Festzelt und sind zufrieden. „Wir liegen voll im Zeitplan“, sagt Michael Heinermann, Vorsitzender der Musikkapelle Ehingen.

Gefeiert werden soll von Freitag, 23. September, bis Sonntag, 25. September, und zwar endlich wieder mit Festzelt, Musik und Schlachtplatte auf dem Festzeltplatz in Ehingen. Zum ersten Mal in der Geschichte des Herbstfestes aber nur an einem Wochenende.

Viele Helfer lassen das Festzelt anwachsen

Fast zwei Wochen dauern die Aufbauarbeiten für das Ehinger Herbstfest. „Die schwerste Arbeit ist die Verlegung des Bodens, alleine dafür brauchen wir fast drei Tage“, sagt Michael Heinermann. Über 1.500 Quadratmeter an Bodenplatten müssen dafür verlegt werden.

Das große Zelt stehe bereits, jetzt gehe es an die Arbeiten im Inneren. Dass die Arbeiten zügig voranschreiten, liege für Schriftführerin Brigitte Gerth vor allem an einer Tatsache: „Es ist schön, dass nach zwei Jahren Pause so viele Leute bereit sind zu helfen. Unsere Leute wissen noch, wie es geht.“ Die anfänglichen Sorgen, dass nach Corona viele Menschen nicht mehr bereit wären, sich am Aufbau zu beteiligen, hätten sich nicht bewahrheitet.

Das große Festzelt steht schon. Von Freitag, 23. September, bis Sonntag, 25. September, soll auf dem Festzeltplatz in Ehingen endlich wieder das Herbstfest gefeiert werden. | Bild: Matthias Güntert

Sie sind ein eingespieltes Team

Edwin Häufle ist 76 Jahre alt, Simon Wiedenmaier mehr als 50 Jahre jünger. Die zwei bilden an diesem Aufbautag ein eingespieltes Team. Häufle hilft bereits seit 1958 beim Herbstfest, Wiedenmaier packte schon als Sechsjähriger zusammen mit seinen Eltern an. „Ich hab damals das Besteck zusammengerollt“, erinnert er sich.

Für beide ist das Herbstfest eine Herzensangelegenheit. „Ich bin hier, weil ich Spaß an der Musik und Spaß am Herbstfest habe, da gehört der Aufbau dazu“, sagt Häufle. Wiedenmaier ist über die Hilfe des erfahrenen Musikers froh: „Ohne die Älteren wären wir Jungen aufgeschmissen. Die wissen genau, was wohin gehört.“ Beim Herbstfest zu helfen, sei für ihn Ehrensache. „Ich sage für das Helfen über Wochen alles ab, das Herbstfest ist Ehingen“, betont er.