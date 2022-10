Mühlhausen-Ehingen vor 56 Minuten

Anhänger in Mühlhausen-Ehingen gestohlen

Ein Autoanhänger, der am Wochenende in der Hegaustraße vor einem Anwesen abgestellt war, ist laut Polizei vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag von einem Unbekannten gestohlen worden.