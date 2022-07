Ein Mann ist am Samstag, 23. Juli, gegen 22 Uhr in der Konstanzer Innenstadt von einem Unbekannten angegriffen und dabei verletzt worden. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, stand der 35-Jährige mit einer weiteren Person vor einer Gaststätte an der Ecke Bodanstraße und Sigismundstraße und unterhielt sich, als ihn der Täter unvermittelt mit einem Stuhl von hinten angriff und auf ihn einschlug. Danach suchte der Unbekannte das Weite.

Das Opfer musste nach der Attacke zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun den Schläger. Er soll mit 1,65 Meter eher klein sein, eine Glatze haben und mit einem weißen T-Shirt sowie kurzer Hose bekleidet gewesen sein. Zeugentelefon: (07531) 995-0.