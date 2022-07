Schock am Mittwochmittag, 20. Juli, an der Marktstättenunterführung in Konstanz: Ein 36 Jahre alter Mann betritt gegen 11.45 Uhr den dortigen Kiosk. Aber nicht um etwas zu kaufen.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, bedrohte der Mann stattdessen die 29-jährige Angestellte mit einem Messer und forderte sie zur Herausgabe des Geldes in der Kasse auf. Unter einem Vorwand habe sich die junge Frau jedoch in eine nahe gelegene Gaststätte geflüchtet und von dort die Polizei gerufen.

Der 36-Jährige verließ in der Zwischenzeit den Kiosk, konnte jedoch bei der sofort eingeleiteten Fahndung des Polizeireviers Konstanz und der Bundespolizei kurz darauf geschnappt werden. Eine Haftrichterin erließ Haftbefehl, der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt.