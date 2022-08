Auch auf der Insel Reichenau ist es wieder so weit: Es darf gefeiert werden. Nach drei Jahren pandemiebedingter Pause findet vom 5. bis 7.¦August endlich wieder das beliebte Wein- und Fischerfest statt beim Yachthafen direkt am See – bereits zum 41.¦Mal. Wie früher veranstalten elf Vereine gemeinsam das Fest und bieten dabei eine große Auswahl an Weinen und Speisen und dazu gute Unterhaltungsmusik, wie Cheforganisator Karl Wehrle erklärt. „Das Fest wird so ablaufen, wie es die Gäste bisher gewohnt waren.“ Auch die Zeiten seien wie üblich: am Freitag von 17 bis 1 Uhr, am Samstag von 12 bis 1 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 23 Uhr.

Und wie früher werde es einen Sonderbus ab dem Konstanzer Bahnhof und bis zum Museum Reichenau geben (siehe Infokasten). Ab dort sind es nur ein paar hundert Meter zum Festgelände. „Unser Interesse ist es, dass die Leute wenn möglich ohne Auto kommen“, betont Wehrle. Denn extra Parkplätze gebe es nicht. Im Sonderbus würden auch Monatskarten oder das Neun-Euro-Ticket gelten. Außerdem verkehrt ein Pendel-Schiff ab Allensbach (siehe Kasten).

Ein paar Neuheiten gebe es beim Weinangebot, erklärt Wehrle. So gebe es erstmals den Biowein Souvignier Gris vom Winzerverein Reichenau, von dem die meisten Weine stammen, und zudem zwei Weißweine des jungen Reichenauer Winzers Julian Moser. Insgesamt können die Gäste wählen aus 14 Weinsorten von der Insel sowie weiteren 14 vom Bodensee und aus Baden.

Los geht das Ganze am Freitag, 5.¦August, um 17 Uhr. Bürgermeister Wolfgang Zoll eröffnet um 18.30 Uhr das Fest, dazu spielen die Fanfarenzüge der Narrenvereine Grundel Reichenau und Pfaffenmooser Waldsiedlung, so Wehrle. Danach spiele wie schon traditionell am ersten Abend der Musikverein Wollmatingen zur Unterhaltung auf. Weiter geht das Fest am Samstag, 6.¦August, um 12 Uhr. Von 13 bis 15 Uhr gibt es dann eine Premiere: Erstmals spielt die Fasnachts-Big-Band Reichenau, die viele von den Bunten Abenden der Grundel kennen. Ab 15.30 Uhr gibt es Blasmusik vom Musikverein Riedöschingen. Um 19.30 Uhr spielt mit der Holzhauermusik Radolfzell eine beliebte Partygruppe aus der Region.

An den ersten beiden Abenden ist jeweils Musikende um 23 Uhr und Festende um 1 Uhr. Weiter geht es am Sonntag bereits ab 10.30 Uhr. Traditionell spielt dann ab 11 Uhr die Bürgermusik Reichenau zum Frühschoppen. Ab 14.30 Uhr soll die Freibiermusik Allensbach für gute Unterhaltung sorgen. Und für den musikalischen Abschluss sorgt wie üblich ab 18 Uhr die Reichenauer Psycho-Band. Festende ist um 23 Uhr.

Einen besonderen Programmpunkt gebe es am Sonntagvormittag, so Wehrle. Dann komme die Badische Weinkönigin Jessica Himmelsbach zu Besuch. Der Bürgermeister und er selbst würden dann mit ihr einen Rundgang zu allen Ständen machen. Und eine weitere Besonderheit gebe es wieder am Freitagabend. Dann helfe der Bürgermeister wie in den Jahren vor Corona einige Stunden an einem der Stände mit – diesmal bei dem des Fischereivereins Untersee und Rhein.

Besucher müssen Glas kaufen

Fast alle Vereine haben an ihren Ständen alle Weine des Winzervereins im Angebot, so Wehrle. Bei den 28 Weinsorten reiche die Preisspanne von 13 bis 20 Euro pro Flasche. Der Preis für ein Achtele liege einheitlich bei 3,50 Euro, ein Weinfestglas koste drei Euro. Diese Preise habe das Festkomitee, in dem alle Vereine vertreten sind, anheben müssen. „Wein ist teurer im Einkauf. Gläser sind wesentlich teurer geworden.“ Und dass man – wie früher – die Gläschen verkauft und nicht gegen Pfand abgibt, habe einen einfachen Grund, erklärt Wehrle: „Das ist für uns eine Art Eintritt, um die Nebenkosten zu decken.“ Wobei auch die Kosten etwa für Security, Technik und Strom gestiegen seien.

Die allgemeine Preisentwicklung sei für die Vereine eine neue Herausforderung, so der Cheforganisator. „Dadurch ist es schwieriger, bei den Speisen zu kalkulieren.“ Manche Vereine würden da lieber ein Gericht weg lassen, weil es im Einkauf zu teuer wäre und der Verkaufspreis zu hoch sein müsste. Dies bestätigt Roland Siegmann vom Windsurf-Club, der dort im Team für den Einkauf ist. Weil Fett sehr viel teurer geworden sei, biete man diesmal keine frittierten Champignons im Bierteig an, obwohl diese sonst immer ein „Hit“ gewesen seien. Dafür gebe es neu als veganes Gericht Falafel.

Wehrle betont: „Das Speisenangebot ist weiterhin vielfältig, so wie es die Gäste beim Reichenauer Wein- und Fischerfest gewohnt sind.“ Neben Weinen gebe es alkoholfreie Kaltgetränke an der Sprudelbar der Jollensegler sowie Kaffee und Eiskaffee beim Yachtclub. Und die Trachtengruppe, die nicht zu den Veranstaltern gehöre, biete an einem Stand Süßigkeiten.

„Wir sind froh, dass wir wieder was machen können“, erklärt Wehrle. „Es lechzen alle nach so einer Veranstaltung – sowohl die Vereine wie die möglichen Gäste.“ Für die Vereine gebe es aber noch eine weitere neue Herausforderung durch die drei Jahre Pause seit dem letzten Fest 2019. „Das Hauptproblem für die Vereine ist es, genügend Personal zu haben“, betont Wehrle. Doch auch hier herrscht jetzt Zuversicht, wie Windsurfer Roland Siegmann sowie Narrenrat Felix Lachnit vom Verein Pfaffenmooser Waldsiedlung erklären. „Es sind einige nicht mehr dabei, aber wir haben auch wieder neue Helfer gefunden, sodass wir insgesamt eine zufriedenstellende Mannschaft haben“, so Lachnit. Und alle freuten sich darauf. Das Fest sei auch für die Narren eine wichtige Einnahmequelle, so Lachnit. „An Fasnacht werden die Einnahmen durch die Kosten aufgefressen.“

Neben dem Windsurf-Club und den Pfaffenmoosern veranstalten folgende Vereine das Reichenauer Wein- und Fischerfest: Bürgermusik, Fanfarenzug, Fischereiverein Untersee und Rhein, Jollensegler, Männergesangverein Badenia, Narrenverein Grundel von der Insel, Radfahrverein Georgia, Sportverein und Yachtclub Insel Reichenau. Unterstützt werden die Vereine dabei von der Gemeinde.

Ohne Auto zum Fest

Die Vereine haben vom 5. bis 7.¦August einen Sonderbus gechartert. Es ist einer der gelben Busse, die sonst im Regionalverkehr unterwegs sind. Der Bus fährt ab Bahnhof Konstanz mit den Haltestellen Sternenplatz, Zähringerplatz, Friedhof, Heroséstraße, Wollmatingen Bodan, Kindlebildstraße, Waldsiedlung am Pfaffenmoos, Bahnhof Reichenau, Museum Reichenau. Die Abfahrtszeiten in Konstanz sind an allen drei Tagen um 16.15, 17.15 und 18.15 Uhr, am Freitag und Samstag zudem 19.15 und 20,15 Uhr, am Sonntag zudem um 11.15 Uhr. Zurück ab Museum Reichenau fährt der Bus am Freitag und Samstag um 22.30, 23.40, 0.50 und 1.50 Uhr, am Samstag und Sonntag fährt der Bus zudem um 20.30 und 21.30 Uhr und am Sonntag auch um 19.30 Uhr. Das Schiff ab Allensbach fährt am Freitag von 15 bis 1 Uhr im Pendelverkehr, am Samstag von 13.30 bis 1 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 23 Uhr. (toz)