Wer sich oder seine Angehörigen in Konstanzer Erde begraben lassen will, muss wahrscheinlich bald tiefer in die Taschen greifen. Der Technische Betriebsausschuss hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit sieben Ja- zu vier Nein-Stimmen dafür ausgesprochen, dass die Bestattungsgebühren zum 1. Januar 2021 erhöht werden. Die finale Entscheidung trifft der Gemeinderat. Bestattungen auf einem städtischen Friedhof in Konstanz werden voraussichtlich im Schnitt 5,4 bis 6,5 Prozent mehr kosten als bisher.

Bild: Grafik: Julia Mück / Text: Marcel Jud

Warum das so ist, erklärt die Stadtverwaltung auf SÜDKURIER-Nachfrage kurz und knapp wie folgt: „Die Kosten steigen, wie anderswo auch (Sach-, Personalkosten, et cetera.)“ Allerdings lägen die Gebühren nach wie vor unter der Kostendeckung, „weil die Stadt noch einen gebührensenkenden Zuschuss von 100.000 Euro dazugibt“, so Pressesprecher Ulrich Hilser.

Doch wie schneidet Konstanz bei den Gebühren im Vergleich mit anderen Städten der Region ab?