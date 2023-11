Drei Männer sind in der Nacht zum Montag, 20. November, in das Adana Pizza-Kebap-Haus in der Fürstenbergstraße 93 in Konstanz eingebrochen. Allerdings könnten die Kriminellen die Rechnung dabei ohne den Wirt gemacht haben. Denn Inhaber Mehmet Kiyak hat die Tat auf einem Überwachungsvideo, das gute Dienste bei der Überführung der Täter leisten dürfte.

Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte, hat sich das (noch) unbekannte Trio in der Zeit zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr Zutritt in das Geschäft gegenüber der Abzweigung Steinhartstraße verschafft. Die Täter hebelten und drückten die automatische Schiebetür des Imbiss-Restaurants auf und gelangten so in das Innere. Dabei zerstörten sie aber auch Glas im Eingangsbereich und verursachten so weiteren Schaden.

In einem Ausschnitt ist zu sehen, wie sich ein Mann mit Wangen- und Oberlippenbart, der eine Mütze trägt, durch den entstandenen Spalt hindurchquetscht. In dem Laden entwendeten die Täter die Kasse mit dem Wechselgeld vom Verkaufstresen und verließen das Gebäude wieder. Etwa 500 Euro an Bargeld seien darin gewesen, sagte Kiyak dem SÜDKURIER.

Der Inhaber hat das frühere Dürüm-Haus direkt neben dem Denns-Biomarkt normalerweise auch montags geöffnet. Zum Wochenstart machte er jedoch eine Ausnahme und das Adana zu. Schließlich war nach dem Einbruch einiges zu klären und zu reparieren. Auch eine neue Kasse musste beschafft werden. „Die alte haben sie komplett mitgenommen“, erzählte Kiyak. Mit einem Zettel am Fenster informierte er auch seine Gäste über die Schließung. Am Dienstag, 21. November, soll der Betrieb aber wieder aufgenommen werden.

Am Montag blieb die Küche im Adana kalt. | Bild: Oliver Hanser

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Einbruchsdiebstahls eingeleitet und sucht nun zusätzlich zu den Videoaufnahmen Zeugen, die zum Beispiel etwas über die Fluchtrichtung wissen oder die Täter sogar kennen. Wer hilfreiche Angaben machen kann, sollte sich mit dem Polizeiposten Konstanz-Wollmatingen unter der Telefonnummer 07531 942993 in Verbindung setzen.