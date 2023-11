Das E-Center Baur hielt dicht: Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag, 12. November, vergeblich versucht, in das Einkaufszentrum an der Ecke Reichenau-/Schneckenburgstraße einzubrechen. Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte, machten sich die Täter kurz nach 1 Uhr mit einem Hebelwerkzeug an einem Fenster zu schaffen.

Doch das gab nicht wie gewünscht den Weg frei, stattdessen löste der Einbruchsalarm aus. Daraufhin flüchteten die Unbekannten. Hinweise nimmt die Polizei Konstanz unter der Telefonnummer 07531 9950 entgegen.