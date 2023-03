Das Betreten einer Bibliothek gleicht dem Wechsel in eine andere Welt. In Konstanz und Umgebung gibt es mehrere solcher Fluchtorte. Nicht nur in der Kernstadt, sondern auch in den Ortsteilen. Es gibt Büchereien in Dettingen, Litzelstetten, Wollmatingen und in Allensbach. Sie alle werden von ehrenamtlichen Teams geführt.

Ursula Blöchl (vorne) und Rosemarie Wolf arbeiten ehrenamtlich in der katholisch-öffentlichen Bibliothek Litzelstetten, die direkt neben dem Kindergarten liegt. Kinder sind auch die größte Zielgruppe. | Bild: Lisa Seitz

Das Angebot ist kostenlos und es handelt sich um Einrichtungen der katholischen Kirche. Die Unterstützung der Kirche sei dabei finanziell und beratend, nicht kontrollierend. „Wir werden nicht überprüft. Wir suchen die Bücher selber aus, völlig frei,“ erklärt Rosemarie Wolf, Mitarbeiterin der Bibliothek in Litzelstetten.

Hier darf jeder etwas ausleihen, man muss nicht Mitglied der Kirche sein. „Wir sind eine katholisch-öffentliche Bibliothek, mit Betonung auf öffentlich“, unterstreicht Ursula Blöchl, ebenfalls Mitarbeiterin der Litzelstetter Einrichtung. Auch Christel Böhringer, Leiterin der Bibliothek Sankt Martin, sagt: „Willkommen ist jeder.“

Bücherei in Allensbach: In Allensbach gibt es am Rathausplatz eine Gemeindebücherei. Leiterin Christiane Werner sagt, die kleine Bibliothek setze ihren Schwerpunkt auf Kinder- und Jugendliteratur und moderne Belletristik für Erwachsene. Ihre Stammleserschaft ziehe sich durch alle Altersgruppen, reiche „von den jungen Familien bis zu den über 80-Jährigen“. Viele Kinder kommen sogar alleine, erzählt sie. „Die Bücherei ist ein kleiner Raum, aber es steckt wahnsinnig viel darin.“ Die etwa 4000 Medien setzen sich zusammen aus Kinder- und Jugendliteratur, moderner Belletristik, Sachbüchern, E-Books, CDs und Brettspielen. „Der Fokus liegt aber auf den Büchern“, sagt sie.

Geschichten für die Tonie-Box Der Medien-Bestand in den Bibliotheken ist vielfältig, inzwischen wird er um Tonies ergänzt. Diese Figuren können bei den Büchereien in Allensbach und Dettingen ausgeliehen werden. Bei der Box handelt es sich um Würfel, auf den eine der Figuren gesetzt wird – schon beginnt das Hörspiel. Das heißt: Wird beispielsweise die Benjamin-Blümchen-Figur auf den Würfel gesetzt, beginnt eine der Elefanten-Geschichten.

Bücherei in Litzelstetten: Im Konstanzer Teilort befindet sich die Bibliothek im Kornblumenweg 22a, neben der Kita. Hier gibt es ebenfalls ungefähr 3500 Bücher, Zeitschriften, CDs, Kassetten, Spiele und Comics. Die beiden ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Ursula Blöchl und Rosemarie Wolf beschreiben ihre Stammleserschaft so: „Die Familien gehen nebenan aus dem Kindergarten raus und hier rein“, sagt Blöchl. „Aber nicht nur die jungen Familien, auch die älteren Leute und Rentner, die nicht mehr so gerne in die Stadt fahren, kommen hierher“, so Wolf.

