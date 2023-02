Auf einem Tisch im Büro von Jürgen Klöckler liegt eine schmucklose Akte. Der Leiter des Stadtarchivs hat sie kürzlich im Rahmen eines Seminars an der Universität genutzt. In der Mappe befindet sich ein Ausschnitt der Konstanzer Geschichte: Es sind Anfragen an den ehemaligen Konstanzer Oberbürgermeister Franz Knapp darin gesammelt, in denen um einen sogenannten Persilschein gebeten wird.

Knapp sollte nach Ende des Zweiten Weltkrieges also Menschen in ihren Entnazifizierungsverfahren unterstützen – und habe meist sehr wohlwollende Stellungnahmen verfasst, sagt Klöckler. Diese befinden sich ebenfalls in der Mappe.

In dieser Akte sind Bitten um ein sogenanntes Persilschreiben gesammelt. Angeklagte und Angehörige baten darin den ehemaligen Oberbürgermeister Franz Knapp um Hilfe in ihren Entnazifizierungsprozessen. | Bild: Simon Conrads

Viele solcher Zeitdokumente lagern in den Stadtarchiven. Ein reicher Wissensschatz, wie man an Jürgen Klöcklers Arbeit belegen kann: 2019 zeichnete er in einem Aufsatz die NS-Verstrickungen von Fasnachts-Ikone Willi Hermann nach, woraufhin dessen Lieder aus dem Programm der SWR-Fernsehfasnacht gestrichen wurden. 2021 arbeitete er die als „Gammler-Mord“ bekanntgewordene Tötung des Lehrlings Martin Katschker im Jahr 1970 auf.

Das Archiv läuft voll!

Das Stadtarchiv Konstanz hat laut Klöckler allerdings ein Problem. In drei bis fünf Jahren gehen dem Gebäude am Benediktinerplatz die Räumlichkeiten aus. „Das Stadtarchiv läuft voll“, sagte der Archivar kürzlich im Kulturausschuss. In den vergangenen Jahren habe man zwar einige Magazine erneuert und so weiteren Platz geschaffen. Dennoch steht er nun im Keller des Stadtarchivs und zeigt auf wenige Regalreihen: „Hier sind unsere letzten Platzreserven.“

In dieser Regalreihe im Untergeschoss des Stadtarchivs ist aktuell noch Platz. In drei bis fünf Jahren wohl nicht mehr, sagt Jürgen Klöckler. | Bild: Simon Conrads

Für Jürgen Klöckler wäre die optimale Lösung des Platzproblems ein etwa 400 Quadratmeter großer unterirdischer Neubau zwischen Stadtarchiv und der Wobak, der aus dem Untergeschoss des Stadtarchivs erreichbar sein soll. Damit sei das Platzproblem mindestens für die nächsten 30 Jahre gelöst, sagt Klöckler. Ein anderer Bau, etwa am Depot des Rosgartenmuseums, wäre zwar „nett und gut“, aber unpraktisch. Für die Archivare sollten die Dokumente möglichst unkompliziert zu erreichen sein.

Konstanz Wie kommt ein Torpedo in den Seerhein? Schweizer Taucher bergen einst das riesige Weltkriegsrelikt Das könnte Sie auch interessieren

Jürgen Klöckler verweist bei seinem Appell auf die Verpflichtung des Stadtarchivs, gewisse schriftliche Dokumente anzunehmen: „Wozu wir gesetzlich verpflichtet sind, ist die Dokumentation und Übernahme der Verwaltungsakten, damit Verwaltungshandeln nachvollziehbar bleibt.“ Im Kulturausschuss fragte Peter Müller-Neff von der Freien Grünen Liste, ob etwa die Protokolle der Ausschusssitzungen im Stadtarchiv aufbewahrt werden müssten. Und tatsächlich stehen im Stadtarchiv Regale voller dicker Bände mit den Protokollen der Ratssitzungen mehrerer hundert Jahre.

In den Regalen sammeln sich unter anderem die Protokolle der Ratssitzungen aus mehreren hundert Jahren. | Bild: Simon Conrads

Das Problem wächst

Werden es langfristig weniger Akten, die in das Archiv aufgenommen werden müssen? „Die nächsten zehn Jahre sicherlich nicht“, sagt Klöckler. Viele der Dokumente, die derzeit noch in den Ämtern gelagert werden, wandern langfristig in den Bestand des Stadtarchivs ein. Aufgabe der Einrichtung sei es, „die Stadtgeschichte in ihrer Gänze zu dokumentieren.“

„Die nächsten zehn Jahre sicherlich nicht“, sagt Klöckler. Was er damit meint: Langfristig werden eher mehr Akten ins Archiv aufgenommen werden müssen. | Bild: Simon Conrads

Dazu gehöre auch die Durchsicht und eventuelle Aufnahme der Nachlässe von Politikern, Künstlern oder Wissenschaftlern, die in Konstanz gewirkt haben. Als 2020 das Unternehmen Ernst Straub Insolvenz anmeldete, nahmen Klöckler und seine Kollegen Kontakt mit der Firma auf. Dokumente aus dem Firmenarchiv, die als relevant erachtet wurden, bilden heute einen eigenen Bestand. Sie reichen bis in die 1860er Jahre zurück, erzählt Klöckler.

Neue Öffnungszeiten Ab April sollen die Öffnungszeiten im Stadtarchiv weiter verkürzt werden. Begründet wird dies mit einem Rückstand bei internen Arbeiten. Künftig soll das Stadtarchiv am Dienstag geschlossen bleiben. Dafür soll es am Vormittag von Mittwoch bis Freitag bereits um 9 Uhr, statt wie bisher um 10 Uhr öffnen. Ferner soll eine neue Gebührenordnung gelten.

Digitalisierung sei kurzfristig nicht die Lösung. Die Idee, einfach alle Dokumente zu scannen und die Originale anschließend zu entsorgen, habe er schon oft gehört. Das Landesarchivgesetz verpflichte allerdings dazu, die Originale aufzubewahren, was Klöckler auch gutheißt. Es ginge schließlich um „authentische Informationen“. Digitale Dokumente seien leichter zu manipulieren, insofern wäre es zu begrüßen, dass die Originale physisch vorliegen.

Konstanz Josef-Picard- statt Conrad-Gröber-Straße? Ein großer Konstanzer könnte Namensgeber werden Das könnte Sie auch interessieren

Zumal die Digitalisierung der vielen Akten eine mühsame Handarbeit sei. „Das ist die andere Seite der Digitalisierung: Irgendwer muss es machen.“ Daher ist bislang nur ein Bruchteil der Dokumente im Stadtarchiv digital verfügbar. Derzeit ist der mögliche Neubau noch Zukunftsmusik: Er könnte frühestens im Rahmen des nächsten Doppelhaushalts 2025/26 verhandelt werden.