Was da hätte passieren können! Ein unbekannter Autofahrer in einem Ferrari Spider 488 ist in der Nacht zum Dienstag, 6. Juni, im Konstanzer Stadtgebiet vor der Polizei geflohen. Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte, war der rote Sportwagen den Beamten gegen 1 Uhr im Bereich des Bahnhofs aufgefallen: wegen extrem lauter Motorengeräusche und fehlendem vorderen Kennzeichen. Hinten war eines aus dem Thurgau angebracht.

Die Polizisten wollten daraufhin eine Verkehrskontrolle durchführen, der Fahrer gab jedoch Gas und raste anschließend über die Mainaustraße in Richtung Egg. Dabei überholte er zwei Autos und überfuhr im Bereich Salzberg für etwa 20 Meter sogar den Gehweg auf der anderen Straßenseite.

Konstanz Unfall nach Verfolgungsfahrt führt zu stundenlanger Sperrung der Fürstenbergstraße Das könnte Sie auch interessieren

Kurze Zeit später konnte der Ferrari, der einen sechsstelligen Euro-Wert hat, auf dem Parkplatz des Unisportgeländes festgestellt werden. Der Fahrer war allerdings nicht mehr vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen und andere Personen, denen der rote Ferrari aufgefallen ist, sich zu melden.

Vor allem von den Fahrern der beiden Autos, die von dem Sportwagen überholt worden waren, erhoffen sich die Ermittler Erkenntnisse. Zeugen können sich unter 07531 995-2222 melden.

Konstanz Trotz schwerster Kopfverletzungen! 19-Jähriger nach Horrorunfall von Wollmatingen außer Lebensgefahr Das könnte Sie auch interessieren

Erst vor Kurzem wurden zwei Männer dabei erwischt, wie sie einen in der Schweiz gekauften Ferrari Spider nach Deutschland schmuggeln wollten. Die Polizei konnte die beiden bei Lindau stellen. Für sie wird es nun ganz schön teuer.