Eine Zollstreife aus Friedrichshafen hat am Dienstag zwei Männer aus Griechenland beim Schmuggel eines Ferrari F430 Spider erwischt. Wie das Hauptzollamt Ulm mitteilt, hatten die Männer das Auto für umgerechnet rund 30.000 Euro in der Schweiz gekauft und wollten es nach eigenen Angaben zu einem Bekannten nach München bringen. Der 54-jährige Fahrer hatte den Sportwagen bei der Einreise in die EU allerdings nicht dem Zoll gemeldet.

Friedrichshafen Vier Puppen im Gepäck kommen Reisende teuer zu stehen Das könnte Sie auch interessieren

Die Zollbeamten leiteten ein Steuerstrafverfahren gegen den Fahrer ein und erhoben Einfuhrabgaben in Höhe von 9270 Euro sowie eine Strafsicherheit über 1500 Euro, die der Mann noch vor Ort bezahlte. Danach konnten beide die Fahrt fortsetzen.