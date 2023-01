Wofür steht dieses Kürzel? Segelfluggruppe, Staatsschule für Gartenbau, sehr guter Grafiker? Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Mittwoch, 11. Januar, Flur und Toiletten der Gaststätte Seekuh in der Konzilstraße mit schwarzer Farbe und der Abkürzung SFG besprüht. Darüber informiert das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung.

Doch damit nicht genug: Auch in der direkten Umgebung im Bereich Fischmarkt/Konzilstraße taucht der Schriftzug an mehreren Wänden auf. Zum Teil mit einem rätselhaften Symbol versehen. Der mittlere Buchstabe in der Abkürzung ist ebenfalls mehrdeutig – es könnte sich auch um ein E oder eine Art 5 handeln.

Abkürzung mit Symbol am Gebäude Fischmarkt 2. Dort ist die Südwestdeutsche Philharmonie ansässig. | Bild: Oliver Hanser

Auch auf dieser Mauer ist die Abkürzung samt Symbol zu sehen. | Bild: Hanser, Oliver

Der oder die Unbekannten besprühten in der Seekuh die Wand im Bereich des Flurs, einen Zigarettenautomaten sowie Decken und Kabinen sowohl der Frauen- als auch der Herrentoilette, wie der Betreiber der Seekuh sagte.

Vermutet wird, dass der oder die Täter während der Öffnungszeit kamen. Die Seekuh teilt sich die sanitären Anlagen mit dem Pfiff, einer Bar, die etwas länger geöffnet hat. Möglicherweise waren die Schmierfinken zuerst dort.

Sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt der Polizeiposten Lutherplatz entgegen. Die Telefonnummer lautet (07531) 365999-0.