Die Anspannung wächst. Zwischen Lernzetteln und Schulbüchern bereiten sich die Schüler des ersten Post-Corona-Jahrgangs auf die Abiturklausuren vor. Die ersten Prüfungen rücken schnell näher, schon ab dem 19. April wird auch in Konstanzer Schulen Abitur geschrieben.

Dieses Schuljahr werden sich ungefähr 375 Schüler aus den Konstanzer Gymnasien und der Gemeinschaftsschule Gebhard den Abiturklausuren stellen, kündigt Patrick Hartleitner, der geschäftsführende Schulleiter der Konstanzer Gymnasien, an.

Zu ihnen gehören Helena Heinrichs, Eva Nagel und Joachim Soos, von der Geschwister-Scholl-Schule. Sie berichten von ihrer Oberstufenzeit während Corona. Auch wenn in dieser Zeit kein Lockdown stattfand, gab es trotzdem einige Maßnahmen, die den normalen Schulalltag auf den Kopf stellten.

Wie haben die Schüler und Lehrer die Zeit vor dem Abi empfunden?

„Es war ein anderes Schulleben“, findet Helena Heinrichs. Pausenzeiten, Sitzplätze und Oberstufenräume wurden getrennt. Exkursionen wurden abgesagt und das Lüften im 15-Minuten-Takt angesagt, auch im Winter. Dazu kam die Maskenpflicht im Schulgebäude und die Testpflicht, die die Zehn-Minuten-Pausen einnahm.

„Es war ein anderes Schulleben“: Helena Heinrichs blickt kurz vor dem Abitur auf eine Schulzeit unter Corona-Bedingungen zurück. | Bild: Lisa Seitz

Die einzige Maßnahme, über die die drei froh waren, war: Es wurde die Pflicht außer Kraft gesetzt, in der Oberstufe drei Präsentationen zur gleichwertigen Feststellung von Schülerleistungen (GfS) zu halten. Ansonsten waren die drei nicht glücklich über die Maßnahmen, die den Abiturjahrgang 2023 während der Oberstufe begleitet haben.

„Es fühlt sich immer noch so an, als wären wir drei Parallelklassen und keine Stufe“ findet Joachim Soos. Eva Nagel schiebt hinterher: „Der Spalt zwischen den Jahrgängen elf und zwölf ist auch durch Corona entstanden.“

„In den naturwissenschaftlichen Fächern war das Nachholen schwer“: Joachim Soos, einer der ungefähr 375 Abiturienten 2023 in Konstanz. | Bild: Lisa Seitz

Der früher herrschende Zusammenhalt verschiedener Schüler und Jahrgängen sei verloren gegangen, berichten sie. „Es war aber nicht nur für die Schüler schwierig“ sagt Eva Nagel, „die psychische Belastung hat ziemlich zugenommen, auch bei den Lehrern.“

„Die Corona-Pandemie hat natürlich deutliche Spuren bei den Schülern hinterlassen“, sagt Patrick Hartleitner. „Diese bewegen sich aber in einem breiten Spektrum, von psychosozialen Aspekten bis hin zu Versäumnissen im Lernstoff. Dies ist auch noch bei den Eingangsjahrgängen am Gymnasium zu spüren und wird auch noch in kommenden Jahren so sein.“

Er sieht die Konstanzer Abiturienten gut auf die bald beginnenden Prüfungen vorbereitet: Patrick Hartleitner, geschäftsführender Schulleiter der Konstanzer Gymnasien. | Bild: Kirsten Astor

„Die Schulen versuchen, sich dieser Thematiken so gut wie möglich anzunehmen, und nehmen diverse Unterstützungsprogramme wie das vom Kultusministerium aufgelegte ‚Lernen mit Rückenwind‘ in Anspruch“, berichtet Patrick Hartleitner.

Mit welchen Gefühlen gehen sie in die Prüfungen? Was macht ihnen Angst, Was gibt ihnen Hoffnung?

Alles in allem fühlen sich die drei GSS-Schüler gut für ihre Abiturklausuren gerüstet. „Aber wir kennen es ja auch nicht anders“, stellt Eva Nagel fest. „Die Lehrer haben ihr Bestes getan, um uns gut vorzubereiten“, sagt Helena Heinrichs.

Patrick Hartleitner ist ebenfalls der Meinung, „dass die Schüler gut auf das Abitur vorbereitet werden und die in den Pandemiejahren entstandenen Lernlücken weitestgehend aufgeholt werden konnten.“ Er erklärt, die Abiturdurchschnitte der vergangenen Jahre hätten sich in einem engen Rahmen bewegt. „Auch für dieses Jahr erwarte ich keine signifikante Veränderung“, sagt er.

„Die psychische Belastung hat ziemlich zugenommen, auch bei den Lehrern“: Eva Nagel ist auch eine der Konstanzer Abiturientinnen, deren Schulzeit von der Pandemie geprägt war. | Bild: Lisa Seitz

Durch Corona sollen die Schüler keinen Nachteil in den Abiturprüfungen haben, das sehen Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrerinnen und Lehrer gleich. Deshalb bekommen die Prüflinge, wie schon die vorhergehenden Abitur-Jahrgänge, in den schriftlichen Prüfungen 30 Minuten mehr Bearbeitungszeit als ursprünglich vorgesehen, berichtet Patrick Hartleitner. Ebenfalls werden die Lehrer wieder eine Vorauswahl von Aufgaben für die Prüfung treffen.

Corona und die Schulen: Unsere Autorin hat 2022 Abi gemacht und erinnert sich Lisa Seitz hat vor einem Jahr an der Geschwister-Scholl-Schule das geschafft, was rund 375 Konstanzer Schülerinnen und Schüler noch vor sich haben: Abitur. Im Frühjahr 2023 absolviert sie ein Praktikum in der SÜDKURIER-Lokalredaktion. Für die Leser erinnert sie sich an ihre eigene Schul- und Abiturzeit unter Corona-Bedingungen.



Als im März 2020 beschlossen wurde, die Schulen für zwei Wochen zu schließen, haben wir Schüler uns noch darüber gefreut. Ich war damals in der zehnten Klasse. Im Voraus wurde auch schon unsere Probenfreizeit mit dem Schulchor und unser Pflichtpraktikum abgesagt. Austauschschüler wurden auch zurück geschickt. Dann waren die Schulen erst einmal zu. Der anlaufende Online-Unterricht bestand aus einer Liste an Aufgaben, die selbstständig zu bearbeiten war. Alle, die keine gute technische Ausstattung und keinen ruhigen Raum hatten, hatten erst einmal ein Problem.



Nach Sommerferien, die sich beinahe normal anfühlten, starteten wir in die Oberstufe. Beladen mit Regeln, die nur wenig Sinn ergaben. Die Maskenpflicht galt im gesamten Schulgebäude, aber der Sportunterricht fand normal statt. Ohne Masken, ohne Abstand. Dann fing der Herbst an und mit ihm auch die Kontaktbeschränkungen und ein erneuter Lockdown im Winter. Mit den Lehrern gemeinsam lernten wir, wie das mit dem online Unterricht funktionierte; schnell auf jeden Fall nicht.



Nach Fasnacht 2021 durften wir zurück in die Schule. Sie war gespenstisch leer, da nur Abschlussklassen Präsenzunterricht bekamen. Abstand, Masken und Lüften blieben uns beinahe bis zum Ende unserer Schulzeit. Das Testen im Unterricht oder den Zehn-Minuten-Pausen kam später auch noch dazu. Nach zwei Jahren ohne Schulausflüge begannen wir nur zögerlich damit. Ein Theaterbesuch und ein Studientag in Konstanz. Die Abiturs-Klausuren konnten wir zu unserem Glück wieder ohne Masken schreiben. Den Abschluss bildete die Studienfahrt nach Berlin, gemeinsam mit dem Jahrgang nach uns. Ein schwacher Trost für all, das was uns verwehrt blieb – aber immerhin.



Und der Schulleiter ergänzt: „Zusätzlich geschaffene Stellen in der Schulsozialarbeit werden von den Schulleitungen insgesamt begrüßt, die zusätzlich geschaffenen Stellenanteile konnten aber nicht immer zeitnah an den Schulen ungesetzt werden. Hierfür sind vermutlich auch Personalengpässe verantwortlich“, sagt er. „Ich hab das nicht so erlebt.“ sagt Joachim Soos. Eva Nagel bestätigt: „Dass der Staat jetzt wirklich was für uns gemacht hat, hab ich jetzt nicht gemerkt.“

Abiturientin Helena Heinrichs berichtet: „In der zehnten Klasse haben wir die Stochastik nicht mehr gemacht. Das mussten wir dann nachholen.“ Dadurch sei die Zeit zum Üben auf der Strecke geblieben, erklärt sie. „In den naturwissenschaftlichen Fächern war das Nachholen schwer“, findet Joachim Soos.

Und Eva Nagel hat noch eine andere Kritik: „Ich glaube, es würde mehr Sinn machen, inhaltlich etwas zu ändern. Die 30 Minuten kompensieren nicht, was wir nicht behandelt haben und was wir uns selber beibringen mussten.“