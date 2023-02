Ein unbekannter Mann hat am Rande des Seenarrentreffens in Dettingen am Sonntagabend, 12. Februar, mehrfach auf einen Mann eingeschlagen und ihn dabei verletzt. Darüber informiert das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung.

Gegen 20 Uhr rempelte der Unbekannte demnach einen 52 Jahre alten Mann in einer Besenwirtschaft in der Allensbacher Straße an – der sprach ihn auf sein unhöfliches Verhalten an. Doch statt sich zu entschuldigen, schlug der Unbekannte dem Mann mehrfach unvermittelt ins Gesicht und flüchtete anschließend.

Das Opfer erlitt Verletzungen im Gesicht. Zu dem unbekannten Angreifer ist laut Polizei lediglich bekannt, dass er groß und muskulös war und schwarze zivile Kleidung getragen haben soll. Zeugen werden gebeten, sich unter (07531) 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.