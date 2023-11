Rund 200 bis 250 Streikende aus den Bezirken Südbaden Schwarzwald, Heilbronn-Neckar-Franken und Fils-Neckar-Alb kommen am Samstag, 25. November, zu einer gemeinsamen Streikkundgebung und zu einem Demonstrationszug in Konstanz zusammen. Das kündigt die Gewerkschaft Verdi in einer Pressemitteilung am Freitag, 24. November, an.

Um 10.30 Uhr soll demnach die Auftaktkundgebung am Bodenseeforum beginnen. Die Demonstration wird sich dann gegen 10.45 Uhr in Bewegung setzen. Von 11.45 bis 12.15 Uhr soll dann eine Abschlusskundgebung am Bodenseeforum erfolgen.

Gewerkschaftssekretärin Caroline Kirchhoff erklärt in der Mitteilung an die Medien: „Weihnachten steht vor der Tür. Wir auch. Die Arbeitgeber im Einzelhandel müssen endlich verstehen, dass sie ihre Beschäftigten nicht mit warmen Worten, Vorauszahlungen und Einmalprämien von der Straße holen können. Wer Streiks im Weihnachtsgeschäft verhindern will, muss sich am Verhandlungstisch bewegen.“

Den Ort hat Verdi ganz bewusst gewählt

„Wir streiken sehr bewusst am Samstag in Konstanz zusammen. Viele Arbeitgeber in der benachbarten Schweiz zahlen in dieser Woche Löhne und Gehälter an ihre Beschäftigten aus. Daher ist am Samstag mit einem hohen Kundenaufkommen im Einzelhandel in Konstanz zu rechnen. Wir erwarten deshalb spürbare Auswirkungen unseres Streiks“, so die Gewerkschaftssekretärin weiter.

Was wollen die Mitarbeiter des Einzelhandels Verdi fordert unter anderem eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 15 Prozent im baden-württembergischen Einzelhandel sowie eine Verdoppelung der Sozialzulagen. Dies solle über eine Laufzeit von zwölf Monaten erfolgen. Das Angebot der Arbeitgeber sieht für eine Laufzeit von 24 Monaten die Erhöhung der Gehälter und Löhne um sechs Prozent im ersten sowie um vier Prozent im zweiten Tarifjahr vor.