Seit nunmehr fünf Jahren gibt es die Konstanz Pirates, sozusagen die American-Football-Abteilung des Türkischen SV. Sportlich konnte lediglich das Coronavirus ihren Siegeszug bremsen, denn in jeder annähernd komplett gespielten Saison standen die Pirates am Ende ungeschlagen an der Tabellenspitze. Und sie stiegen jeweils als Meister auf. Nun haben es die Konstanz Pirates bis in die Landesliga Baden-Württemberg geschafft.

Die Mannschaft Wie der Name schon sagt, kommt American Football aus den USA. Inzwischen erfreut sich der Ballsport auch in Deutschland zunehmender Beliebtheit. Und auch hier gründen sich Mannschaften. Die Konstanzer Gruppe gibt es seit dem Sommer 2017. Inzwischen hat sich dort auch ein Frauenteam gebildet. Das trainiert seit Oktober 2021 und ist auf der Suche nach weiteren Mitgliedern.

Zeitweise verfolgten in den letzten beiden Jahren mehr als 1000 Zuschauer die Pirates-Heimspiele im Bodenseestadion. Das soll jetzt zu ihrem Heimstadion werden. „Die Pirates wollen sich mit dem Bodenseestadion, einer Anlage, die ja durchaus auch einen gewissen Charme hat, identifizieren und sind daher an uns herangetreten“, berichtet Patrick Glatt vom Konstanzer Amt für Bildung und Sport.

Doch das Team trat nicht mit einem Forderungskatalog an die Behörde heran. Zumal das Bodenseestadion mit seiner Infrastruktur zwar in die Jahre gekommen ist, aber große Investitionen seitens der Stadt aktuell kaum realisierbar sind.

Die Mannschaft packt tatkräftig mit an

Im Gegenteil: Die Piraten wollen selbst Hand anlegen und die Anlage auf Vordermann bringen. „Ich bin hellauf begeistert, wie sich das Team hier einbringt“, fasst Glatt seine bisherigen Erfahrungen mit der ambitionierten Truppe zusammen und ergänzt: „Es ist eine gute Kommunikation, und wir finden da auch immer eine gemeinsame Lösung.“

Die alten Sitzplätze müssen entfernt werden. Sie laden nicht mehr zum Sitzen ein. | Bild: Florian Förster

Nach einer Diskussions- und Planungsphase tauschten die Pirates am Samstag ihr ovales Sportgerät mit Farbe, Pinsel und Schaufel und machten sich an die Stadionverschönerung. Seit Jahren mit Graffiti verunstaltete Wände an der Tribüne und in den Toiletten wurden frisch gestrichen.

Das Moos auf den Rängen ebenso entfernt wie die alten Plastiksitze, die längst nicht mehr zum Sitzen eingeladen haben. Über 25 aktive Footballer waren am Wochenende im Einsatz. „Sie sehen das Stadion als Chance und wollen ihre Heimspielstätte so schön wie möglich gestalten“, fasst Glatt zusammen.

Die mit Graffiti beschmierte Tribünenwand bekommt einen neuen Anstrich. Moris Katzer (v.) und Paul Brix schwingen die Pinsel. | Bild: Florian Förster

Regen Zuspruch wird das Bodenseestadion in diesem Sommer vor allem durch Konzerte und Festivals erfahren, während die Anlage sportlich lange eher im Dornröschenschlaf verharrte. Gelegentliche Leichtathletik-Veranstaltungen, ein wenig Schulsport, Fußballspiele der Spielvereinigung Allmannsdorf – mehr war nicht geboten.

Konstanzer können Ende April Spiel besuchen

„Mich würde es freuen, wenn auch wieder bei Sportveranstaltungen Leben ins Bodenseestadion kommt“, hofft Glatt. Er freut sich auf eine erfolgreiche Saison der Pirates im Konstanzer Bodenseestadion und ist voll des Lobes: „Die zeigen ein phänomenales Engagement.“ Das erste Landesliga-Spiel im Bodenseestadion findet am Samstag, 30. April, um 15 Uhr statt.