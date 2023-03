Sind die Spielautomatenknacker wieder unterwegs? Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Sonntag in eine Café-Bar in der Kreuzlinger Straße eingebrochen. Darüber informiert das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressenotiz.

Konstanz Beim zweiten Versuch: Kriminelle knacken Spielautomaten im Tante Emma Stüble Das könnte Sie auch interessieren

So verschafften sich die Täter in den frühen Morgenstunden laut der Polizei unbefugt Zutritt zu der Gaststätte, hebelten im Inneren zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten daraus mehrere Geldkassetten. Anschließend flüchteten die Einbrecher über ein Fenster im hinteren Bereich der Bar in Richtung Döbeleplatz, wo sie die leeren Geldkassetten zurückließen. Bei dem Einbruch entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Im vergangenen Jahr hatte es über mehrere Wochen hinweg ähnliche Einbrüche in mehrere Lokale in Konstanz gegeben – sie konnten zwar nicht aufgeklärt werden, die Tatserie endete aber schließlich von selbst. Personen, denen in der Nacht auf Sonntag Verdächtiges im Bereich der Kreuzlinger Straße/Döbeleplatz aufgefallen ist oder die sonst Hinweise auf die Einbrecher geben können, können sich an das Polizeirevier Konstanz unter 07531 9952222 wenden.